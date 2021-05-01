США могут разрешить временное нарушение патентных прав на лекарства

По данным источников издания, Тай рассматривает возможность поддержать временное нарушение некоторых патентных прав, но все еще изучает информацию. Старший советник президента США по вопросам коронавируса Энтони Фаучи считает, что это ускорит производство вакцин по всему миру. Однако ряд сотрудников министерства торговли предупреждают, что подобный шаг может привести к утечке американской интеллектуальной собственности конкурентам.

Между тем около 400 депутатов Европарламента и депутатов национальных парламентов государств-членов ЕС выступили в поддержку временной приостановки соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. Парламентарии присоединились к петиции, поданной представителями 34 международных организаций. Политики считают, что это будет способствовать увеличению производства препаратов от коронавируса и гарантирует их более справедливое распределение по всему миру.