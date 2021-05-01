США могут разрешить временное нарушение патентных прав на лекарства

Новости

Собянин поздравил москвичей с 1 Мая 14:11
Мотоциклисты Словакии хотят отдать долг советским солдатам-освободителям 13:47
У звезды "Доктора Кто" на фоне секс-скандала отобрали премию BAFTA 13:37
Андрей Бочкарев: Завершение строительства участка БКЛ от "Мневников" до "Давыдково" намечено на конец 2021 года 13:27
Андрей Бочкарев: На стройках Москвы строго контролируется соблюдение мер по профилактике коронавирусной инфекции 13:25
В Иерусалиме началась церемония ожидания схождения благодатного огня 13:24
Андрей Бочкарев: Полностью проект застройки Мневниковской поймы будет реализован к 2030 году 13:17
Актриса из "Игры престолов" обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании 13:01
Тарасова поддержала возвращение Трусовой к Тутберидзе 12:50
Путин дал поручения по виду на жительство для финалистов "Россия - страна возможностей" 12:32
Между президентами Киргизии и Таджикистана состоялся телефонный разговор 12:24
В Москве в апреле высадили более 13 тысяч деревьев и кустарников 12:14
Свыше 27 тысяч граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта на границе 12:05
Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой 11:43
Синоптики рассказали о погоде в Москве на первые майские праздники 10:50
Участок "салатовой" линии метро закрыли почти на месяц 10:48
Три легионера покинут "Спартак" 10:34
Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией 10:14
В Екатеринбурге водитель Volkswagen устроил массовое ДТП 09:55
На Ставрополье шестеро детей находятся в тяжелом состоянии после ДТП 09:34
Благодатный огонь из Иерусалима доставят спецбортом в Москву 09:30
Видео: На Алтае подтопило более 70 домов, жителей эвакуировали 09:04
В Москве ожидают благодатный огонь из Иерусалима 08:55
В Киргизии 1 и 2 мая объявлены днями траура 08:40
Индия установила новый антирекорд прироста заболевших COVID-19 за сутки 08:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
01.05.2021 14:23
Рубрика: В мире

США могут разрешить временное нарушение патентных прав на лекарства

Текст: Александр Саможнев
Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай не исключает разрешения временного нарушения некоторых патентных прав на лекарственные препараты в период пандемии, сообщает газета The Washington Post.

По данным источников издания, Тай рассматривает возможность поддержать временное нарушение некоторых патентных прав, но все еще изучает информацию. Старший советник президента США по вопросам коронавируса Энтони Фаучи считает, что это ускорит производство вакцин по всему миру. Однако ряд сотрудников министерства торговли предупреждают, что подобный шаг может привести к утечке американской интеллектуальной собственности конкурентам.

США направят в другие страны 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca

Между тем около 400 депутатов Европарламента и депутатов национальных парламентов государств-членов ЕС выступили в поддержку временной приостановки соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. Парламентарии присоединились к петиции, поданной представителями 34 международных организаций. Политики считают, что это будет способствовать увеличению производства препаратов от коронавируса и гарантирует их более справедливое распределение по всему миру.

В мире США Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Перевозчиков начнут штрафовать за высадку безбилетных детей
Власти Киргизии заявляют о новом обострении на таджикско-киргизской границе
В США признали уязвимость своих спутников от космического оружия России
Губернатор Ставрополья: В ДТП погибли пять детей и девять пострадали
Индия установила новый антирекорд прироста заболевших COVID-19 за сутки
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета