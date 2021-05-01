Свыше 27 тысяч граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта на границе

Число эвакуированных граждан Киргизии из зоны конфликта на киргизско-таджикской границе превысило 26 тысяч человек. Об это было заявлено на брифинге первым заместителем министра здравоохранения и социального развития КР Ализой Солтонбековой.

"Всем эвакуированным гражданам из населенных пунктов Арка, Ак-Татыр, Самаркандек, Жаны-Жер, Кулунду оказываемся медицинская и психологическая помощь. В случае необходимости будет организована экстренная госпитализация", - сообщила заместитель министра.

Ранее киргизская сторона заявляла о 163 пострадавших и 33 погибших, среди которых один ребенок.

Первый вице-премьер КР Артем Новиков, которого назначили главой рабочей группы по урегулированию и изучению сложившейся ситуации на киргизско-таджикском участке государственной границы, находится в Баткенской области. Он сообщил, что все эвакуированные граждане обеспечены всем необходимым.

"Меня проинформировали, что эвакуировано 7093 местных жителей из сел Кок-Таш, Ак-Сай, Таш-Тумшук, Уч-Добо, Мин-Урук, Мин-Булак, Паска-Арык, Самаркандек, Достук, Кызыл-Бел и Кара-Бак. Баткенского района, 6079 жителей размещены у родственников. Эвакуированные люди находятся в безопасном месте и обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости", - сообщил он на своей страничке в социальных сетях.

Сейчас в республике организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших в зоне киргизско-таджикского конфликта.

Сегодня же 1 мая 2021 года с жителями сел Максат, Кулунду и Интернациональное Лейлекского района, где из-за приграничных инцидентов сложилась сложная ситуация, встретился первый заместитель министра внутренних дел КР Суйун Омурзаков. Он обсудил с руководством регионов обеспечение охраны общественного порядка.