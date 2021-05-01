В Брюсселе разогнали водометами участников фестиваля

В Брюсселе полиция с помощью водометов и слезоточивого газа разогнала участников несанкционированного фестиваля Boum2 в столичном парке Ля Камбр. Стражи порядка окружили любителей и вытеснили с места проведения мероприятия. В ответ в полицейских полетели камни, ветки деревьев и бутылки, сообщает РИА Новости.

Это уже не первая подобная акция в столице Бельгии. В начале апреля в результате столкновений между полицией и толпой в одном из крупнейших парков несколько человек получили ранения после того, как люди собрались на несанкционированное мероприятие, несмотря на ограничения. Пресс-секретарь брюссельской полиции Илзе Ван де Кеер сообщила, что 22 человека были задержаны, несколько полицейских получили ранения, передает Yahoo.news.