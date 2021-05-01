В центральный аппарат СК будут переданы два региональных уголовных дела

Александр Бастрыкин распорядился забрать из регионов в центральный аппарат СК для расследования два уголовных дела, в которых погибли люди.

Первое дело о пожаре. Он произошел 1 мая 2021 года в городе Кудымкаре. Там сгорел частный деревянный дом, в котором погибли восемь человек, двое из которых дети 2011 и 2016 годов рождения. СК по Пермскому краю возбудило уголовное дело.

Второе ЧП произошло ночью так же 1 мая. Во время движения по маршруту Хабаровск - Советская Гавань попал в аварию пассажирский автобус. В салоне было 32 пассажира. Автобус съехал с дороги и опрокинулся в кювете. В результате погибли три пассажира. По предварительным данным, еще 10 человек получили травмы.

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, по этим уголовным делам продолжается осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы.

Глава СК, сказала представитель ведомства, велел принять "исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, приведших к трагедиям".