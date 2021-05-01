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01.05.2021 06:00
Рубрика: Экономика

В мае у рубля ожидается тренд на рост до показателей лета 2020 года

Текст: Георгий Панин
Апрель закончился для курса рубля довольно позитивно. Доллар, взлетев в начале месяца чуть выше 78 рублей, на предпраздничной неделе подешевел до 74,50 рубля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" финансовый эксперт Дмитрий Чечулин рассказал, что ожидает курс российской валюты в мае:

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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- Судьбу рубля в мае однозначно предсказать трудно, но можно попробовать проанализировать основные факторы влияния на нацвалюту - нефть, курс доллара, геополитика.

Черное золото в тренде

Перспективы роста нефтяных котировок можно оценить как хорошие. Мировой спрос на черное золото вырастет на 5,2 миллиона баррелей в сутки в ближайшие полгода, прогнозирует глава отдела сырьевых рынков Goldman Sachs Джеффри Карри.

С февраля нефть прибавила в цене более 20 долларов за бочку сорта BRENT. И вероятно, будет расти дальше, учитывая отмену локдаунов в Европе и усиления на этом фоне экономической активности.

Кроме нефти в апреле выросли цены практически на все сырьевые товары. Индекс товарного рынка CRY поднялся до рекордных за несколько лет значений в 200,0930 базисного пункта. Рост мировых цен на сырье тоже будет способствовать укреплению рубля.

"Американец" остался без поддержки

В ближайшей перспективе просматривается и ослабление самого доллара. Индекс доллара к 5 мировым валютам устойчиво снижается уже месяц и прошедшее заседание ФРС США по ставке не изменило ситуацию. Процентная ставка сохранилась на уровне 0,25 процента.

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Ожидать здесь каких-либо новостей можно лишь в том случае, если в риторике регулятора появятся хотя бы малейшие намеки на изменение ситуации или будут сделаны первые шаги для сокращения программы количественного смягчения. Но председатель ФРС сказал, что программа выкупа активов, которую реализует Федрезерв, пока продолжится.

Еще американский регулятор сообщил, что благодаря прогрессу в вакцинации и мощным стимулам индикаторы экономической активности и занятости усилились.

Сектора, наиболее серьезно затронутые пандемией, хоть и остаются слабыми, но демонстрируют улучшение. Инфляция усилилась, что отражает, главным образом, временные факторы.

В целом финансовые условия остаются благоприятными. Это частично обусловлено действиями ФРС по поддержке экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу. На вопрос, почему ФРС придерживается мягкой монетарной политики на фоне дополнительно вброшенных огромных денег, Дж. Пауэлл ответил: для принятия взвешенного решения одного-двух отчётов недостаточно. По сути, это и стало отмашкой к масштабной распродаже доллара.

До следующего заседания ФРС еще семь недель, и нежелание регулятора отказываться от сворачивания стимулирования может помешать доллару восстановить позиции. Слабый "американец" тоже фактор повышения нефтяных котировок.

Геополитика отходит на второй план

Из политических событий главным стала речь американского президента перед Конгрессом США. Джо Байден обратился к Конгрессу накануне своего 100-го дня пребывания в должности.

Фото: iStock
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Он представил масштабный проект стимулирования населения, получивший название "План американских семей" объемом 1,8 триллиона долларов.

Новый пакет является частью проекта госрасходов в размере 4 триллионов долларов, финансируемого за счет налоговой реформы. Будет повышен верхний предел налогообложения для самых богатых американцев. А также и налог на прирост капитала для всех, кто зарабатывает более одного миллиона долларов.

Из других важных заявлений - желание президента США встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить ситуацию вокруг Украины. Подобные заявления, конечно, позитивно воспринимаются рынками.

У рубля намечается новый тренд

В начале мая Россию ждет череда праздников. Но торги и на Московской бирже, и на глобальных рынках не останавливаются. Восходящий тренд в нефтяных котировках выглядит устойчивым и это поддержит рубль.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Как мы уже отметили, доллар имеет все шансы ослабеть на глобальном рынке, как минимум до следующего заседания ФРС. Техническая картина в паре USD/RUB выглядит оптимистично.

Уровень поддержки - 75 - был пройден на этой неделе. И при сохранении позитивного фона, курс рубля в мае достичь мартовского максимума в диапазоне 72,50-73 за доллар.

Укрепление к евро может пойти быстрее из-за восходящей динамики в паре EUR/USD. При достижении уровня 1,22 и выше, мы сможем увидеть евро дешевле 87 рублей.

Будем надеяться, что до Праздника Победы никаких сюрпризов в украинском вопросе не произойдет. А если за риторикой Джо Байдена о встрече с Владимиром Путиным действительно идет работа "по дипломатическим каналам высокого уровня", то возможно наступление несколько месяцев спокойствия на геополитической сцене. И рубль может продолжить укрепление ниже 70 за доллар (показатель конца июня 2020 года). А евро стать дешевле 82 рублей.

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