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01.05.2021 17:43
Рубрика: В мире

В Париже задержаны 17 участников первомайской демонстрации

Текст: Александр Саможнев
Семнадцать человек были задержаны в Париже за неповиновение властям в ходе первомайской демонстрации. Радикалы в капюшонах и черной одежде вступили в столкновения с полицией, бросали камни, переворачивали мусорные баки. В столице задействовали около 5 тысяч стражей порядка, сообщает портал National Post.

Тысячи людей присоединились к традиционным первомайским протестам по всей Франции в субботу, собравшись, несмотря на ограничения COVID-19. Граждане требуют социальной и экономической справедливости и выражают несогласие с планами правительства по изменению пособий по безработице. Около 300 митингов были организованы в Париже и других городах, включая Лион, Нант, Лилль и Тулузу.

Фото: EPA
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В столице Франции к профсоюзным активистам присоединились члены движения "желтые жилеты", которое вызвало волну антиправительственных протестов три года назад, а также работники отраслей, сильно пострадавших от пандемии.

Участники марша, большинство из которых были в масках в соответствии с правилами COVID-19, несли транспаранты с надписями: "Дивиденды, а не пособие по безработице - это доход ленивых людей" и "Мы хотим жить, а не выживать".

"Много денег достается тем, у кого их много, и меньше тем, у кого ничего нет. Это отражено в плане реформы страхования по безработице, который мы хотим отменить", - сказал руководитель Всеобщей конфедерации труда Филипп Мартинез.

Большинство демонстраций прошли мирно, хотя полиция Лиона рассеяла группу из примерно 200 человек, которые бросали фейерверки, сообщила префектура Овернь-Рона-Альпы в Twitter.

Франция, занимающая восьмое место в мире по числу смертей от коронавируса, с понедельника начнет смягчать карантин после снижения уровня заболеваемости.

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