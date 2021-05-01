В США признали уязвимость своих спутников от космического оружия России

Возможности России в космическом пространстве вызывают опасения в военных кругах США. Американские спутники оказались уязвимы для оружия, которое различными способами может вывести из строя аппараты орбитальной группировки США. Об этом заявил командующий космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд газете The Washington Post.

"Российское вооружение способно разрушить наши спутники с земли или из космоса, или в киберпространстве", - заявил Реймонд.

В частности, генерал опасается помех для спутников связи, "ослепляющих" космические аппараты лазеров или ракеты, которые могут стартовать с Земли и взорвать спутник на орбите.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспочвенными опасения США по поводу действий России в космосе и подчеркнул, что наша страна выступает за сотрудничество.