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09.03.2021 14:49
Рубрика: Власть

В Кремле ответили на опасения США из-за активности России в космосе

Текст: Ксения Воронцова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспочвенными опасения США по поводу действий России в космосе и подчеркнул, что наша страна выступает за сотрудничество.
Фото: Сергей Казак/ РИА Новости Фото: Сергей Казак/ РИА Новости
Фото: Сергей Казак/ РИА Новости

Так он прокомментировал журналистам слова командующего Космическими силами США генерала Джона Реймонда, который отметил, что современные возможности России и Китая в космосе вызывают беспокойство у американцев.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"В целом, такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов. Это совершенно беспочвенное опасение, Россия - мирная страна, она выступает за сотрудничество", - приводит РИА Новости слова Пескова.

"Мы ценим российско-американское сотрудничество в космосе. Мы надеемся, что оно будет продолжаться и не падет жертвой различных русофобских проявлений", - отметил пресс-секретарь президента.

Власть Работа власти Внешняя политика Общество Космос Президент Администрация Президента Россия и США

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