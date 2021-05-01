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1 мая 2021 г.

Постановление правительства Вологодской области от 30 апреля 2021 года № 502 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

1.1. в пункте 4:

в абзаце первом слова ", а также режима самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом)" исключить;

абзац третий считать утратившим силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"рекомендовать перевести работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории Вологодской области, на дистанционный режим работы, обеспечив в приоритетном порядке перевод на дистанционный режим работы работников в возрасте 65 лет и старше, при наличии такой возможности и с учетом необходимости обеспечения при этом бесперебойного осуществления соответствующих видов деятельности.";

1.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Рекомендовать лицам с высоким риском тяжелого заболевания (лицам старше 65 лет, лицам с хроническими заболеваниями, в первую очередь лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) не покидать места проживания (пребывания) и перейти на режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.".

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 мая 2021 года.

По поручению Губернатора области заместитель Губернатора области, начальник Департамента финансов области В.Н.Артамонова



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