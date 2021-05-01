ВОЗ рекомендовала вакцину от Moderna для экстренного использования

Вакцина от коронавируса компании Moderna вошла в список рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования.

"ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования вакцину Moderna, что делает ее пятой вакциной, получившей экстренное одобрение организации", - цитирует ТАСС официальное заявление всемирной организации.

Напомним, что до этого дня в списке были следующие вакцины: Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech, Janssen от Johnson & Johnson и два варианта вакцины от коронавируса от AstraZeneca и Оксфордского университета.