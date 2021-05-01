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01.05.2021 06:44
Рубрика: В мире

Возвращающимся из Индии австралийцам грозит до пяти лет тюрьмы

Текст: Максим Макарычев

Гражданам Австралии, возвращающимся домой из Индии, грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 66 тысяч долларов после того, как правительство временно объявило поездку из этой страны на Зеленый континент незаконной. С понедельника, третьего мая, всем, кто был в Индии в течение 14 дней до предполагаемой даты прибытия в Австралию, будет запрещен въезд в страну.

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Министерство здравоохранения заявило, что это решение было принято "на основе количества людей, находящихся в карантине", которые заразились COVID-19 в Индии. "Правительство нелегко принимает это решение", - сказал министр здравоохранения Австралии Грег Хант. По его словам, необходимо, чтобы целостность австралийской системы здравоохранения и карантина была защищена, а количество случаев инфицирования в карантинных учреждениях "снижено до приемлемого уровня". Ранее на этой неделе Австралия запретила все полеты из Индии, уточняет ВВС.

По оценкам экспертов, в Индии проживает 9 000 австралийцев, 600 из которых классифицируются как уязвимые. Один врач сказал австралийскому телевидению, что этот шаг правительства несоразмерен угрозе, исходящей от тех, кто возвращается из Индии. "Наши семьи буквально умирают в Индии, из-за того, что у них нет абсолютно никакого способа выехать из этой страны", - сказал врач-терапевт и обозреватель местного медицинского журнала доктор Вьом Шармер.

В Индии число случаев заболевания увеличилось до 19 миллионов, а число летальных исходов достигло 200 тысяч человек. На прошлой неделе ежедневно регистрировалось более 300 тысяч новых случаев заражения. Австралия приняла ряд строгих мер по предотвращению проникновения вируса в страну с момента начала пандемии в феврале 2020 года. Несмотря на то, что в стране почти нулевой уровень инфицирования и было гораздо меньше смертей, чем в большинстве государств, строгая политика изоляции оставила многих австралийцев за границей без возможности вернуться домой.

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