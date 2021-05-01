За время пандемии в армии от коронавируса вылечились более 33 тысяч человек

В субботу, 1 мая, Минобороны РФ сообщило, что в Вооруженных силах добровольно привились от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V" более 700 тысяч человек. Постоянно растет и число людей, вылечившихся от смертельно опасной инфекции. Эта тенденция в армии и на флоте сохраняется уже много месяцев.

По данным, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 30 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 33 тысячи человек. Кроме того, свыше 114,5 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 328 военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 172 пациента лежат в военных госпиталях. 156 - изолированы на дому. Эти цифры ежедневно сокращаются. Причем у абсолютного большинства зараженных коронавирусом заболевание проходит бессимптомно. Тяжелых больных в армии и на флоте нет вообще. Лишь у двух инфицированного ковидом диагностирована средняя тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 17 человек с коронавирусом. Среди гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 82 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 745 человек, 194 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.