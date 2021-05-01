Новости

Сборная России по хоккею во второй раз проиграла Швейцарии 21:28
Группа вымогателей в Москве приговорена к большим тюремным срокам 21:23
В Москве и области объявили желтый уровень опасности 21:11
В Подмосковье вспыхнула машина с двумя детьми в салоне 20:45
В Брюсселе разогнали водометами участников фестиваля 20:45
За время пандемии в армии от коронавируса вылечились более 33 тысяч человек 20:43
Киргизия и Таджикистан договорились о совместной инспекции отвода войск 20:06
Самолет-разведчик США был замечен неподалеку от Камчатки 19:57
Пострадавших в ДТП на Ставрополье детей эвакуируют в Москву 19:26
Ассоциация юристов напомнила о запрете мыть машину на дачных участках 19:23
Путин освободил от должности замглавы МЧС Барышева 18:54
ЦСКА не смог обыграть "Уфу" и лишился получившего травму Влашича 18:53
Пострадавших в ДТП на Ставрополье детей могут перевезти в Москву 18:50
Британский полисмен уволен за нанесение 34 ударов дубинкой подростку 18:42
Россиянам отменили тесты на коронавирус при возвращении из Абхазии 18:11
Киргизия просит ООН и ОБСЕ помочь восстановить инфраструктуру 17:45
"Единая Россия" провела по всей стране серию акций, приуроченных к 1 Мая 17:25
В Кургане локализовали пожар в частном секторе 17:19
Российские дипломаты в Израиле передали Благодатный огонь в Москву 17:10
В центральный аппарат СК будут переданы два региональных уголовных дела 16:30
"Справедливая Россия" провела маевку в подмосковном Жуковском 16:29
Российские дипломаты получили частицу Благодатного огня в Иерусалиме 15:52
В Кургане семь домов загорелись на площади 1,7 тыс "квадратов" 15:42
В Сбербанке прокомментировали новый вид телефонного мошенничества 15:38
На Ямале из-за бескормицы дикие олени увели за собой "домашних" 15:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
01.05.2021 20:43
Рубрика: Власть

За время пандемии в армии от коронавируса вылечились более 33 тысяч человек

Текст: Юрий Гаврилов

В субботу, 1 мая, Минобороны РФ сообщило, что в Вооруженных силах добровольно привились от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V" более 700 тысяч человек. Постоянно растет и число людей, вылечившихся от смертельно опасной инфекции. Эта тенденция в армии и на флоте сохраняется уже много месяцев.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Анна Попова: Срок иммунитета к коронавирусу – 10-12 месяцев

По данным, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 30 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 33 тысячи человек. Кроме того, свыше 114,5 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 328 военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 172 пациента лежат в военных госпиталях. 156 - изолированы на дому. Эти цифры ежедневно сокращаются. Причем у абсолютного большинства зараженных коронавирусом заболевание проходит бессимптомно. Тяжелых больных в армии и на флоте нет вообще. Лишь у двух инфицированного ковидом диагностирована средняя тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 17 человек с коронавирусом. Среди гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 82 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 745 человек, 194 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Патриарх: Суета перед Пасхой не должна заслонять сути Святой субботы
МИД: Россия готова помочь Бишкеку и Душанбе в дипломатическом урегулировании
Италия начнет обновлять туристические визы россиян
Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
В США признали уязвимость своих спутников от космического оружия России
Путин: Государство обязательно продолжит программы поддержки семей
МИД: Россия не будет огульно всех заносить в список "недружественных стран"