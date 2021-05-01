Захарова дала оценку пропагандистской кампании Запада

Страны Запада реализуют заранее проработанную, спланированную информационно-политическую кампанию, целью которой является политика сдерживания Российской Федерации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В интервью каналу Sputnik на YouTube Захарова отметила, что на протяжении многих лет Россия предлагала партнерам из ЕС решать возникающие вопросы и проблемы имеющимися дипломатическими способами с помощью переговоров и консультаций.

Однако, по ее словам, с каждым годом усиливается тенденция на придание всем проблемам - и реальным, и вымышленным - намеренно публичного характера. "Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога блокировались со стороны ЕС", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ пояснила, что все действия России по введению санкций в отношении восьми чиновников ЕС являются исключительно "ответными мерами на абсолютно недружественные, а иногда и враждебные действия со стороны коллективного Запада".

Москва закрыла въезд в Россию восьмерым представителям официальных структур ЕС, включая главу Европарламента Давиду Марии Сассоли. Ранее Брюссель выдвинул персональные санкции против российских официальных лиц. Москва оставляет за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода, говорится в сообщении МИД РФ.