9 Мая по Красной площади пройдут три пусковые установки стратегических "Ярсов"

Пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс" полностью подготовили к торжественному маршу по Красной площади в День Победы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства уточнили, что перед парадом боевую технику РВСН привели в праздничный вид. Перед тем, как наносить на нее специальную армейскую символику, все восьмиосные машины с "Ярсами" покрыли свежей краской. "Расход краски на одну пусковую установку составил около 60 кг краски защитного цвета и около 40 кг черной краски, которой покрывали шасси", - сказали в департаменте.

По данным Минобороны, покраска стратегических ракетных комплексов производилась напылением в закрытом боксе. На обновление каждого агрегата комплекса в среднем уходило около двух дней.

В ведомстве отметили, что в составе механизированной колонны по Красной площади 9 Мая пройдут три автономных пусковых установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс". Их доставили в столичный регион из Тейковского ракетного соединения, дислоцированного в Ивановской области.

Напомним, что ранее командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил, что до конца 2021 года полностью перевооружат на мобильные "Ярсы" Барнаульскую ракетную дивизию. Этот уже произошло в Иркутской и Новосибирской ракетных соединениях. Постановка на боевое дежурство еще одного полка в Алтайском крае будет означать, что на новый стратегический комплекс перешла вся мобильная группировка Омской ракетной армии. А в целом, по словам Сергея Каракаева, "все дивизии в Сибири, оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами, получат новейшее вооружение"

В процессе переоснащения количество ракет не растет. Зато увеличивается их мощность. В отличие от тех же "Тополей" головная часть "Ярсов" имеет не один, а несколько маневрирующих боевых блоков индивидуального наведения. Они способны поражать цели на дальности до 11 тысяч километров. По сравнению со стратегическим "Тополем-М" комплекс РС-24 "Ярс" имеет сокращенный активный участок траектории полета. К тому же боеприпас оборудован новыми средствами преодоления любых систем ПРО. В "Ярс" конструкторы заложили характеристики, которые делают его ракету неуязвимой на всех этапах полета - от старта до поражения цели.

В Параде Победы на Красной площади эти стратегические комплексы участвуют с 2015 года. До этого в торжественных маршах по центру Москвы задействовали пусковые установки "Тополь" и "Тополь-М".