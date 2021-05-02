Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии

Президент Сирии Башар Асад подписал сегодня указ о всеобщей амнистии. Как уточняет новостное агентство SANA, помилование распространяется на преступления, совершенные до 2 мая.

В указе также говорится, что амнистия не коснется некоторых преступлений, таких как торговля оружием и взрывчаткой, а также преступлений, связанных с контрабандой и убийствами, шпионажем, терроризмом, повлекшим человеческие жертвы, и госизменой.

Помилование смогут получить несовершеннолетние преступники, а также осужденные за коррупцию, подделку документов и продажу наркотиков. В указе также говорится, что в некоторых случаях осужденные смогут рассчитывать на смягчение наказания.