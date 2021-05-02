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02.05.2021 20:20
Рубрика: В мире

Более 90 немецких полицейских пострадали в первомайских беспорядках

Текст: Максим Макарычев

По меньшей мере 93 полицейских были ранены и 354 протестующих были задержаны после того, как традиционные первомайские митинги в Берлине переросли в насилие, сообщил в воскресенье высокопоставленный чиновник службы безопасности города.

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В субботу в столице Германии прошло более 20 различных митингов, и подавляющее большинство из них были мирными. Однако марш левых с участием 8000 человек через городские кварталы Нойкельн и Кройцберг, в которых в последние десятилетия происходили столкновения, перерос в стычку с полицией. Протестующие забросали офицеров бутылками и камнями, а на улицах сожгли мусорные баки и деревянные поддоны, сообщает Associated Press. "Насилие в отношении полицейских и слепая разрушительная ярость не имеют ничего общего с политическим протестом", - заявил глава управления МВД Берлина Андреас Гейзель.

Гейзель осудил бросание бутылок и камней, горящие баррикады на улицах и особенно насилие по отношению к полиции. "Большое количество раненых офицеров меня ошеломляет. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим при исполнении служебных обязанностей", - сказал глава берлинского МВД. В большинстве регионов Германии действует комендантский час по ночам из-за большого числа случаев заражения коронавирусом, но политические протесты и религиозные собрания освобождены от комендантского часа.

Во Франции первомайские марши в Париже и городе Лион на юге страны также были омрачены насилием, когда спецназовцы стали мишенью небольших групп агрессивных демонстрантов, которые бросали в них камни и мусорные баки. Полиция произвела 56 арестов - 46 из них в Париже, сообщило в воскресенье министерство внутренних дел. Отмечается, что шесть офицеров получили ранения, трое из них - в Париже.

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