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02.05.2021 11:12
Рубрика: Власть

Бронеавтомобиль "Тайфун - ВДВ" готовят к серийному выпуску

Текст: Юрий Гаврилов
Войсковые испытания нового бронеавтомобиля специального назначения "Тайфун-ВДВ" вскоре завершатся. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Там уточнили, что данную технику можно будет сбрасывать с военно-транспортных самолетов на парашютах в нужные районы, что "обеспечит выполнение десантно-штурмовым соединениям всего спектра решаемых задач". В департаменте также отметили, что по итогам испытаний будет принято решение о постановке "Тайфуна-ВДВ" на вооружение "крылатой пехоты" и сроках серийных поставок таких машин в войска.

Фото: iStock
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"Дальнейшее развитие системы вооружения, военной и специальной техники Воздушно-десантных войск направлено на обеспечение нового качественного состояния войск, которое позволит гарантированно выполнить возлагаемые на них задачи", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Бронемашина "Тайфун-ВДВ" оснащена дистанционно управляемым боевым модулем с автоматической 30-мм пушкой и пулеметом ПКТМ. Машина выполнена по схеме "несущий бронекорпус" и имеет комбинированную защиту из керамической брони, позволяющую выдерживать подрыв от 4 до 6 килограммов тротила. Помимо экипажа "Тайфун-ВДВ" может перевозить восемь десантников.

В качестве силовой установки там использован дизельный двигатель "КамАЗа" мощностью 350 лошадиных сил. Благодаря нему 13-тонный бронеавтомобиль может разогнаться на шоссе до 100 километров в час, преодолевать подъемы крутизной до 30 градусов и брод глубиной до 1,9 метра. Емкость топливных баков обеспечивает "Тайфуну-ВДВ" запас хода по шоссе до 1200 километров.

Известно, что в ходе испытаний "Тайфун-ВДВ" в том числе тестировали в горных условиях, на Эльбрусе. И там броневик неплохо себя зарекомендовал. Планируется, что первыми новую бронемашину получат разведывательные подразделения и части специального назначения Воздушно-десантных войск.

Власть Безопасность Армия Русское оружие Вооружение России Правительство Минобороны

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