Центр Чумакова попросил разрешения прививать вакциной "КовиВак" пожилых людей

Центр имени Чумакова направил в Минздрав документы для получения разрешения на использование вакцины от коронавируса "КовиВак" для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Об этом рассказал руководитель центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, "КовиВак" применят на пожилых в рамках третьей фазы клинических испытаний.

"Выпускаемый препарат всегда для людей от 18 до 60 лет, - объяснил Айдар Ишмухаметов. - На этой неделе мы подали документы в министерство здравоохранения с тем, чтобы расширить уже эти показания".

Первыми среди пожилых "КовиВак" получат добровольцы. Среди них будут люди с хронической обструктивной болезнью легких, онкологией и аутоиммунными заболеваниями.

Вакцина "КовиВак" сделана на основе вируса, прошедшего специальную обработку. Он лишен своих инфекционных свойств, однако его присутствие в организме позволяет вызвать иммунную реакцию. Предполагается, что иммунный ответ на введение "КовиВак" будет более наиболее полным.