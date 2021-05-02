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02.05.2021 17:36
Рубрика: Экономика

Центр Чумакова попросил разрешения прививать вакциной "КовиВак" пожилых людей

Текст: Алексей Дуэль

Центр имени Чумакова направил в Минздрав документы для получения разрешения на использование вакцины от коронавируса "КовиВак" для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Об этом рассказал руководитель центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, "КовиВак" применят на пожилых в рамках третьей фазы клинических испытаний.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Выпускаемый препарат всегда для людей от 18 до 60 лет, - объяснил Айдар Ишмухаметов. - На этой неделе мы подали документы в министерство здравоохранения с тем, чтобы расширить уже эти показания".

Первыми среди пожилых "КовиВак" получат добровольцы. Среди них будут люди с хронической обструктивной болезнью легких, онкологией и аутоиммунными заболеваниями.

Вакцина "КовиВак" сделана на основе вируса, прошедшего специальную обработку. Он лишен своих инфекционных свойств, однако его присутствие в организме позволяет вызвать иммунную реакцию. Предполагается, что иммунный ответ на введение "КовиВак" будет более наиболее полным.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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