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Рубрика: Экономика

Что будет с курсом рубля на следующей неделе

Текст: Роман Маркелов
Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Мы ожидаем, что на следующей неделе курс рубля будет сохранять стабильность и находиться в диапазоне 74-76 к доллару и 90-92 к евро. В условиях длительных майских праздников объем торгов на валютном рынке будет пониженным, что может привести к повышенной спекулятивной волатильности.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Главным событием следующей недели будут данные по рынку труда США за апрель, которые выйдут в пятницу. В случае положительного сюрприза - сильного прироста новых рабочих мест и дальнейшего снижения безработицы - возможен рост доходностей на рынке гособлигаций США и укрепление доллара. Это может негативно сказаться на долговых и валютных рынках развивающихся стран, включая российские.

В пользу российской валюты будут выступать высокие цены на нефть, спрос на активы развивающихся рынков на фоне восстановления мировой экономики и сохранения ультрастимулирующей монетарной политики со стороны ФРС и ЕЦБ, повышение реальных рублевых процентных ставок и возможное снижение геополитической напряженности.

Ожидаем, что в мае цены на нефть Brent и Urals будут держаться выше 63-65 долларов за баррель. Увеличение добычи нефти Россией в мае благодаря смягчению условий сделки ОПЕК+ позволит нарастить валютную выручку, что позитивно для рубля.

По мере вакцинации населения в мире карантинные ограничения будут смягчаться, деловая активность восстанавливаться, спрос на сырье расти. Эти факторы позитивны для активов и валют развивающихся стран, включая российские.

Кроме этого, спрос на валюту для внешнего туризма будет заметно снижен из-за закрытых на карантин Европы, Турции и других стран. Граждане, вероятно, будут конвертировать часть валютных сбережений в рубли, чтобы потратить их внутри страны на майские праздники.

В мае будет снижаться поддержка рубля со стороны текущего счета платежного баланса РФ. Восстановление экономической активности будет стимулировать спрос на импорт. Кроме этого, в мае начинается сезон отпусков и сезон дивидендных выплат, что также увеличивает спрос на валюту. С 1 июня возможно открытие Турции для россиян, что может привести к повышенному спросу на валюту.

С точки зрения сезонности май является относительно слабым месяцем в году для рубля. За последние тринадцать лет рубль в среднем слабел к доллару на 1%. Июнь - сезонно более спокойный месяц, в котором в среднем наблюдалась околонулевая динамика.

Мы ожидаем, что Банк России в июне продолжит повышение ключевой ставки еще на 25-50 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. При этом инфляция в июне, по нашим оценкам, пройдет пик и начнет постепенно замедляться. Ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ и замедление инфляции увеличат реальную рублевую процентную ставку. Это будет стимулировать спрос на российские активы и поддерживать рубль.

В июне возможна встреча президентов России и США. Перспектива двустороннего саммита на высшем уровне может говорить о том, что стороны стремятся договориться по острым вопросам. Это позволяет рассчитывать на то, что жестких антироссийских санкций - таких как введение ограничений на вторичный рынок ОФЗ, санкций на банки или системно значимые компании, отключение от SWIFT или запрет на экспорт углеводородов - не последует. Уменьшение геополитической премии в ценах российских активов будет поддерживать рубль.

Напротив, неожиданный срыв переговоров или ухудшение отношений России и Запада в преддверии выборов в сентябре в Госдуму может увеличить геополитическую премию в российских активах и рубле.

Наконец, увеличение инфляции в США и быстрое восстановление американской экономики может побудить ФРС к объявлению о постепенном сворачивании монетарных стимулов. Сокращение объемов программы количественного смягчения может снизить спрос на рисковые активы и привести к оттоку капитала с развивающихся рынков.

К концу года в базовом сценарии мы ожидаем увидеть рубль в диапазоне 75-77 к доллару и 90-92 к евро. Цену на нефть Brent к концу года прогнозируем на уровне 64-66 долларов за баррель.

Основными факторами влияния на курс рубля останутся динамика цен на нефть, глобальный спрос на активы развивающихся стран на фоне восстановления мировой экономики и в свете вероятного сокращения монетарных стимулов от ФРС, а также геополитическая премия в ценах российских активов.

Улучшение отношений России и Запада, быстрая вакцинация и уверенное восстановление мировой экономики, высокий спрос на нефть и дальнейшее смягчение условий сделки ОПЕК+, длительное сохранение мягкой денежно-кредитной политики ФРС приведут к более крепкому курсу рубля. В этом оптимистичном сценарии курс рубля на конец года может составить 74-75 к доллару.

Напротив, ухудшение отношений России и Запада, медленная вакцинация в мире, слабое и неравномерное восстановление глобальной экономики, низкий спрос на нефть, быстрое сворачивание стимулов от ФРС могут привести курс рубля к доллару к 77-78 к концу года.

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