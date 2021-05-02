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02.05.2021 04:14
Рубрика: Общество

Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции и направился к Земле. На борту - американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японец Соити Ногути.

Фото: iStock
Российские космонавты 2 июня выйдут в открытый космос с борта МКС

Примерно через шесть с половиной часов их будут встречать у побережья штата Флорида. Именно там в 9:57 по московскому времени должен приводниться Crew Dragon.

Напомним, что 24 апреля к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon. Он доставил на орбиту астронавтов Шейна Кимброу и Меган Макартур, Тома Песке и Акихико Хосидэ. Им предстоит провести на международной станции почти полгода, сообщает ТАСС.

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