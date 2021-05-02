"Девятаев" занял второе место в российском прокате за выходные

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уикенд 29 апреля - 2 мая 2021 года продолжает возглавлять криминально-драматический триллер Гая Ричи "Гнев человеческий" - 145 млн руб. и 529,5 млн руб. за 11 дней показов.

Далее следует военная драма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова с бюджетом в 625,3 млн руб. "Девятаев" - 75 млн руб. Результат для такого высокобюджетного кино просто катастрофический!

Третья строчка у драматического фильма-катастрофы Данилы Козловского с бюджетом в 689 млн руб. "Чернобыль" - 26 млн руб. и 340 млн руб. на третьей неделе показов.

Четвертое место у перевыпуска сказки Питера Джексона "Властелин колец: возвращение короля" - 25,5 млн руб.

И замыкает пятерку лидеров отечественного проката за текущий уикенд мультфильм Тони Бэнкрофта, Скотта Кристиана Савы и Джеймса Маэстро "Зверокрекеры" - 23 млн руб.