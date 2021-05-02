Эксперт спрогнозировал сокращение рабочего дня до 4 часов

В недалеком будущем наш рабочий день будет выглядеть так: 4 часа мы будем заниматься работой, связанной с получением денег, а 4 часа или больше будем посвящать самообразованию, духовному и физическому развитию. Такой прогноз в интервью "Российской газете" дал проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.

По словам экономиста, государство уже уловило такой запрос и планомерно занимается наращиванием инфраструктуры для духовного и физического развития. "Не везде быстро это получается, но на это придётся тратить время и ресурсы, это неизбежность", - подчеркнул Сафонов.

Он напомнил, что продолжительная работа - без праздников и выходных - характерна для низкой производительности труда. А как только она повышается, отпадает необходимость работать без сна и отдыха. Сегодня труд стал более сложным, и цена ошибки, которая рождается в результате интенсивной эксплуатации человека, стала очень дорогостоящей.

"Одно дело, когда уставший работник неправильно ударил молотком при производстве, например, подковы, и совсем другое, когда он ошибся при монтаже двигателя внутреннего сгорания, в результате чего тот взорвался в автомобиле. Поэтому забота о здоровье и отдыхе сотрудников стала выгодна чисто экономически. Кому нужны некачественные товары или услуги?", - подчеркивает эксперт.

И чем больше человечество будет переходить в интеллектуальную сферу деятельности, тем больше будет зависеть от возможностей мозга. "А мозг это не только то, что находится внутри нашей черепной коробки, это в том числе и глаза, это и слух, то есть все, что связано с восприятием информации. А глаза, к сожалению, устают очень быстро. 15-20 минут работы за компьютером и глаза уже начинают перенапрягаться. Если не отдыхать, это приведет к развитию проблем со зрением. Поэтому эволюция производства в экономике приводит к тому, что работодатели вынуждены реагировать на ограничения, которые задаются физиологией человека. И для того, чтобы наш мозг сохранял способность креативить, а не только посылать команды пальцам, чтобы тыкали на определенные кнопки, мозгу нужен не просто отдых, но еще и сбор дополнительной информации, то есть обучение. И в нашей жизни все большее место будет занимать обучение", - пояснил экономист.

Полностью интервью с Александром Сафоновым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".