Инна Руденко: Жалею о потере слова "Товарищ"

Однажды я уговорил ее ответить на несколько вопросов. Инна Павловна уже сильно болела и согласилась только при условии, что будет отвечать кратко.
- Есть, на ваш взгляд, что-то важнее и дороже человеческой жизни?
- Душа.
- Вы полагаете, что душа и жизнь - это разные вещи? Мне не понятно...
- Моя физическая жизнь - ничто по сравнению с тем, что у меня в душе. Это гораздо важнее, чем мое физическое пребывание на земле. Душа бессмертна, если ты ее будешь беречь.
- Во имя чего можно пожертвовать жизнью?
- Во имя жизни другого человека.
- Есть ли какие-то гуманистические идеи, ради торжества которых можно было бы отдать жизнь?
- Есть.
- Какие, например?
- Например, швейцеровская идея благоговения перед жизнью.
- Вы верите в жизнь после жизни?
- Да - если человек оставляет после себя нечто драгоценное.
- Считаете ли вы, что жизнь справедлива?
- Об этом человек может судить лишь тогда, когда жизнь его прожита.
- О чем из утраченного социалистического "вчера" вы сожалеете?
- О потере слова "товарищ" ("здравствуй, Пушкин, наш товарищ!" - Андрей Платонов), прилепившегося лишь к провалившейся идеологии.
- Что вы не принимаете в новом времени?
- Потерю слова, понятия "гуманизм".
- Что вас в этом времени радует?
- Свобода, которой мы, к несчастью, не сумели воспользоваться.
- Что вам нравится и что раздражает в нынешних молодых людях? А в нынешних стариках?
- И у тех, и у других неумение ценить каждую минуту быстротекущей жизни.
- Была ли у вас когда-нибудь мысль уехать из России? Что вы думаете о тех, кто эмигрирует сегодня?
- Никогда. Через две недели жизни вне России поднимается тоска. У кого тоски по Родине нет, пусть едут и живут где хотят.
- Что, на ваш взгляд, изменилось в нашей профессии?
- Потеря интереса к маленькому большому человеку.
- Есть ли правило или принцип, которому вы старались следовать всегда?
- "Жить просто. Надо только знать, что есть люди лучше тебя". Это сказал Иосиф Бродский.
- Кого вы считаете лучшим журналистом ХХ века из пишущих (писавших) на русском языке?
- Из писавших - Анатолий Аграновский, Симон Соловейчик, из пишущих - Юрий Рост.
- Что вы считаете своей лучшей, самой любимой публикацией?
- Таких нет.
- Ваш лучший учитель, ваш лучший ученик?
- Учитель - Борис Панкин, с его вечным "вопреки". Ученик - победивший своего учителя Юра Щекочихин.
- Если бы у вас была возможность всего на день слетать в любое место на Земле, что бы вы выбрали?
- Любое место, где живет самый интересный для меня человек.
- Представьте себе, что у вас есть возможность поговорить по телефону с любым из ушедших уже людей. Кому бы вы позвонили, что бы сказали?
- Мужу. Погиб трагически, внезапно. Что сказала бы - это не для газеты. А спросила бы, был ли он так счастлив со мной, как я с ним?
Как жить без Инны Павловны?
Не врать. Заботиться друг о друге. Поддерживать друг друга. Заступаться за тех, кому плохо. Найти в себе силы и мужество не участвовать в бесчестных делах. Хотя бы это, хотя бы так.