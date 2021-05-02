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1 мая 2021 г. 00:01
"Родина"
Текст: Юрий Лепский
Родина - № 5(521)

Инна Руденко: Жалею о потере слова "Товарищ"

Великая советская журналистка, родившаяся 90 лет назад, продолжает задавать вопросы каждому из нас
В знаменитом очерке "Долг", который "Комсомольская правда" напечатала в 1984 году, Инна Руденко заступилась за парня, которому душманская пуля перебила позвоночник. Она первой сказала о том, что в Афганистане идет настоящая война, первой потребовала от власти ответственности за искалеченных ребят из "ограниченного контингента". Даже если бы она не напечатала больше ничего - все равно ее имя было бы вписано золотом в историю отечественной журналистики.
Фото: Олег Прасолов/РГ

Однажды я уговорил ее ответить на несколько вопросов. Инна Павловна уже сильно болела и согласилась только при условии, что будет отвечать кратко.

- Есть, на ваш взгляд, что-то важнее и дороже человеческой жизни?

- Душа.

- Вы полагаете, что душа и жизнь - это разные вещи? Мне не понятно...

- Моя физическая жизнь - ничто по сравнению с тем, что у меня в душе. Это гораздо важнее, чем мое физическое пребывание на земле. Душа бессмертна, если ты ее будешь беречь.

- Во имя чего можно пожертвовать жизнью?

- Во имя жизни другого человека.

Инна Павловна Руденко. Пока еще просто Инна... Фото: "Родина"

- Есть ли какие-то гуманистические идеи, ради торжества которых можно было бы отдать жизнь?

- Есть.

- Какие, например?

- Например, швейцеровская идея благоговения перед жизнью.

- Вы верите в жизнь после жизни?

- Да - если человек оставляет после себя нечто драгоценное.

Фото: Юрий Лепский / РГ
Юрий Лепский: Каждая публикация Инны Павловны Руденко была уроком

- Считаете ли вы, что жизнь справедлива?

- Об этом человек может судить лишь тогда, когда жизнь его прожита.

- О чем из утраченного социалистического "вчера" вы сожалеете?

- О потере слова "товарищ" ("здравствуй, Пушкин, наш товарищ!" - Андрей Платонов), прилепившегося лишь к провалившейся идеологии.

- Что вы не принимаете в новом времени?

- Потерю слова, понятия "гуманизм".

- Что вас в этом времени радует?

- Свобода, которой мы, к несчастью, не сумели воспользоваться.

- Что вам нравится и что раздражает в нынешних молодых людях? А в нынешних стариках?

- И у тех, и у других неумение ценить каждую минуту быстротекущей жизни.

Фото: из личного архива

- Была ли у вас когда-нибудь мысль уехать из России? Что вы думаете о тех, кто эмигрирует сегодня?

- Никогда. Через две недели жизни вне России поднимается тоска. У кого тоски по Родине нет, пусть едут и живут где хотят.

- Что, на ваш взгляд, изменилось в нашей профессии?

- Потеря интереса к маленькому большому человеку.

- Есть ли правило или принцип, которому вы старались следовать всегда?

- "Жить просто. Надо только знать, что есть люди лучше тебя". Это сказал Иосиф Бродский.

- Кого вы считаете лучшим журналистом ХХ века из пишущих (писавших) на русском языке?

- Из писавших - Анатолий Аграновский, Симон Соловейчик, из пишущих - Юрий Рост.

- Что вы считаете своей лучшей, самой любимой публикацией?

- Таких нет.

- Ваш лучший учитель, ваш лучший ученик?

- Учитель - Борис Панкин, с его вечным "вопреки". Ученик - победивший своего учителя Юра Щекочихин.

Инна Руденко работала в "Комсомольской правде" с 1954 года.

- Если бы у вас была возможность всего на день слетать в любое место на Земле, что бы вы выбрали?

- Любое место, где живет самый интересный для меня человек.

- Представьте себе, что у вас есть возможность поговорить по телефону с любым из ушедших уже людей. Кому бы вы позвонили, что бы сказали?

- Мужу. Погиб трагически, внезапно. Что сказала бы - это не для газеты. А спросила бы, был ли он так счастлив со мной, как я с ним?

Как жить без Инны Павловны?

Не врать. Заботиться друг о друге. Поддерживать друг друга. Заступаться за тех, кому плохо. Найти в себе силы и мужество не участвовать в бесчестных делах. Хотя бы это, хотя бы так.

Фото: Олег Прасолов/РГ
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