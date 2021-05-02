Исследователи выяснили, как россияне проводят майские праздники

В эти праздничные дни большинство россиян, не занятых работой в дни между майскими праздниками, - 44% - решили разобраться с накопившимися бытовыми делами или сделать ремонт. Такие данные выяснил специально для "РГ" сервис онлайн-трудоустройства HeadHunter.

Данные опроса свидетельствуют - длинные каникулы наступили только у 22% россиян. Остальные в той или иной степени будут трудиться с 4 по 7 мая и полноценно отдохнуть смогут только два раза по три дня - на Первое мая и на День Победы.

Из тех, кому не надо между праздниками являться на службу, 38% респондентов проводят время дома на диване с книгой или у компьютера, а 30% уехали на дачу. Походы и поездки на пикники на природу выбрали 21% опрошенных. Путешествуют по России в эти дни 4% отдыхающих, а еще 1% отважился на заграничный вояж. Многие совмещают несколько вариантов проведения досуга, поэтому сумма ответов получилась больше 100%.

Накануне праздников каждый десятый опрошенный еще не знал, чем он будет заниматься и теперь импровизирует.

Чуть более половины россиян - 53% - надеются за праздники потратить не более 10 тысяч рублей. Бюджетом в пределах до 20 тысяч рублей располагают 16% опрошенных, а от 20 до 30 тысяч рублей - 6%. Позволить себя отдохнуть на сумму от 30 до 40 тысяч рублей могут 2% респондентов. Расходы более чем в 50 тысяч рублей запланировали для себя 3% опрошенных, в основном это те же люди, которые отправятся в дальние поездки или купили на эти дни туры.

Из тех, кто остался работать между праздниками, 90% получат оплату за эти дни по обычному тарифу. Повышающие коэффициенты порадуют 3% тружеников. Но при этом 2% получат меньше денег, чем в обычные будни. Еще 5% опрошенных не смогли прояснить планы их руководителей на оплату их труда в нерабочие дни.