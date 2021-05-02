Юрист рассказал, нужно ли платить квартплату раньше из-за нерабочих дней

Согласно Жилищному кодексу РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом, говорит юрист. Выходные и праздничные дни, выпадающие на этот срок, не играют никакой роли, поскольку конкретный срок установлен законодательно. ЖК РФ не предусматривает перенос срока внесения платы при совпадении 10-го числа с выходным днем и начисление пени с иной даты.
Любой предусмотренный способ оплаты (через интернет, оплата квитанции в отделении банка или почты) предотвращает возникновение просрочки платежа, поскольку важен сам факт зачисления платежа в установленный срок.