Как правильно застраховать квартиру

Отъезд на дачу нередко омрачают опасения о том, что с квартирой, оставшейся без присмотра, что-то произойдет: начнется пожар, прорвет трубу или в нее заберутся грабители. Избавиться от переживаний помогает страхование квартиры. Сколько придется заплатить и как выбрать программу, "РГ" рассказали эксперты.

При выборе программы страхования важно обратить внимание на то, какие риски покрывает полис, советует эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Надежда Грошева. Например, программы регионального страхования (те, что бывают включены в квитанции за жилищно-коммунальные услуги) обычно не возмещают ущерб третьим лицам. То есть, если вы затопите соседей, придется самостоятельно платить за ремонт в их квартире.

Лучше предусмотреть специфические особенности расположения квартиры. Если, например, дом находится недалеко от реки, можно добавить покрытие дополнительных рисков.

Стоит взвешенно оценить и размер компенсации, который получит владелец полиса, если произойдет страховой случай. К примеру, при пожарах, как правило, жилье уничтожается полностью. На такой случай страховая сумма должна полностью покрыть потенциальный ущерб.

Самая распространенная ошибка - когда собственники жилья страхуют имущество не на полную стоимость, чтобы снизить размер страховой премии, отмечают в пресс-службе "Росгосстраха". И при наступлении страхового события бывают недовольны размером выплаты от страховой компании. "Мы рекомендуем владельцам недвижимости страховать не только конструктив (стены, крышу и потолок), но и внутреннюю отделку и домашнее имущество на полную стоимость, чтобы выплата была соразмерна стоимости поврежденного имущества.

Важно правильно выбрать риски - учитывая и общую статистику, и особенности конкретного помещения. По итогам 2020 года по произведенным выплатам компании "Ингосстрах" в структуре рисков лидировали: короткое замыкание (47%), повреждение водой (19,5%), противоправные действия третьих лиц (7%), стихийное бедствие (8,5%), а также совокупность рисков (3%). При этом квартиры оказались наиболее подвержены повреждениям водой, отмечает руководитель дирекции розничного бизнеса компании Виталий Княгиничев. На этот риск приходилось 88% выплат по заявленным убыткам. На повреждения, вызванные коротким замыканием, пришлось около 1,7% выплат. В случае с частными жилыми строениями ситуация несколько иная: 59% выплат покрывали ущерб от коротких замыканий, 3,3% - от совокупности рисков, более 8,4% - от противоправных действий третьих лиц.

Стандартный период страхования - год, в этом случае тариф будет более выгодным. Но при желании можно застраховать жилье и на меньший срок, даже на несколько дней.

Стоимость полиса составляет в среднем 0,3-1% от страховой суммы, сообщает "Росгосстрах". Если отделку квартиру застраховать, например, на 500 тысяч рублей, то стоимость полиса классического страхования (не "коробочного" продукта по фиксированной цене) по полному пакету рисков будет примерно 2-3 тысячи рублей.

В большинстве ситуаций страховой полис по квартире можно оформить онлайн. Можно купить "коробочный" продукт, в котором указана фиксированная страховая сумма и конкретный набор рисков. Можно оформить классический полис страхования - когда клиент сам выбирает нужные ему риски, определяет стоимость и страховую сумму. В некоторых случаях, если необходимо застраховать очень дорогую эксклюзивную отделку или ценное имущество, требуется осмотр квартиры страховым агентом.

Изучите формат урегулирования убытков. Например, оплачивается ли при частичном повреждении имущества локальный ремонт этого участка или же полная замена поверхности новыми материалами. Пользуйтесь скидками для постоянных клиентов, если уже приобретали где-либо страховку.

Уезжая на дачу, можно дополнительно обезопасить жилье, установив видеонаблюдение в квартире, поставить квартиру на сигнализацию или хотя бы создать ее видимость - мигающий красный светодиод на двери, советует Грошева. И оставьте дубликат ключей кому-то из родных в городе, чтобы в случае необходимости они могли оперативно приехать.