Мишустин выделил более 11 млрд рублей на железнодорожный транспорт

Дополнительная поддержка потребовалась отрасли из-за падения пассажиропотока на фоне пандемии в 2020 году. "Ограничения, связанные с распространением COVID-19, негативно сказались на состоянии перевозчиков, привели к дефициту оборотных средств и замедлили обновление вагонного парка", - сообщается на сайте правительства.

Так, пригородные пассажирские компании получат более 5,8 млрд рублей на решение этих проблем. Ранее на заседании правительства Мишустин отмечал, что такое решение позволит не только сохранить, но и расширить наиболее востребованные направления электричек.

Еще 5,5 млрд рублей предназначено для Федеральной пассажирской компании, занимающейся перевозками в поездах дальнего следования.