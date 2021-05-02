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02.05.2021 19:48
Рубрика: Власть

Мишустин выделил более 11 млрд рублей на железнодорожный транспорт

Текст: Айсель Герейханова
Более 11 млрд рублей будет направлено на поддержку железнодорожных пассажирских компаний. Такие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Дополнительная поддержка потребовалась отрасли из-за падения пассажиропотока на фоне пандемии в 2020 году. "Ограничения, связанные с распространением COVID-19, негативно сказались на состоянии перевозчиков, привели к дефициту оборотных средств и замедлили обновление вагонного парка", - сообщается на сайте правительства.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Так, пригородные пассажирские компании получат более 5,8 млрд рублей на решение этих проблем. Ранее на заседании правительства Мишустин отмечал, что такое решение позволит не только сохранить, но и расширить наиболее востребованные направления электричек.

Еще 5,5 млрд рублей предназначено для Федеральной пассажирской компании, занимающейся перевозками в поездах дальнего следования.

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