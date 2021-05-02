Многочисленные акции протеста прошли по всему миру первого мая

Во многих странах мира Первомай 2021 года запомнится митингами и маршами. Большинство демонстраций были мирными, однако в некоторых точках земного шара активисты вступили в столкновения с полицией. Марши, возглавляемые рабочими и профсоюзами, проводятся 1 мая каждый год в рамках празднования Международного дня труда.

В Турции задержали более 200 человек

В этом году митинги снова, как и в 2020 году, прошли на фоне пандемии, которая оставила без денег миллионы людей и перевернула экономику во всем мире. Во многих странах полиция была развернута в большом количестве для борьбы с возможными беспорядками, отмечает ВВС.

В Турции силовики арестовали более 200 человек за проведение несанкционированных акций протеста. В офисе губернатора Стамбула заявили, что 212 человек были арестованы после того, как прервали марш и попытались проникнуть на площадь Таксим, символическую зону протеста. Стражи порядка с помощью щитов оттеснили толпу и увели протестующих с площади. Турция вступила в свой первый полный пандемический локдаун 29 апреля, пытаясь победить коронавирус.

Во Франции активисты разбили окна банков

В Париже по меньшей мере 46 человек были арестованы после столкновений участников марша с полицией. Протестующие бросали камни, разбивали окна и поджигали мусорные баки. Полиция применила слезоточивый газ, когда протестующие во время марша профсоюзов начали бить окна отделений банков. Полицейские арестовали одного демонстранта, который напал на пожарного, когда тот пытался потушить локальный пожар.

Профсоюз CGT заявил, что по всей стране на улицы вышли 170 тысяч человек, из них 25 тысяч - в столице. Министерство внутренних дел Франции заявило, что более 106 тысяч человек приняли участие почти в 300 митингах, организованных в Париже и других городах, включая Лион, Нант, Лилль и Тулузу. Протестующие выразили свое несогласие с планами правительства по изменению пособий по безработице и потребовали экономической справедливости. Среди требований - отмена ночного комендантского часа, введенного в рамках борьбы с коронавирусом. "У нас есть много причин приехать и сплотиться - здоровье и социальная ситуация, а также общее обнищание общества", - сказал в интервью Guardian 50-летний Иван Гинесте, который работает в школе на юго-востоке Лиона.

Протестующие, большинство из которых были в масках, держали плакаты: "Мы хотим жить, а не выживать" и "Дивиденды, а не пособия по безработице - доход ленивых людей". Филипп Мартинес, глава профсоюза CGT, сообщил Reuters, что недавно предложенный во Франции план реформы даст "кучу денег тем, у кого много, и меньше - тем, у кого ничего нет".

AFP передает, что радикалы среди демонстрантов неоднократно пытались провоцировать полицейских. Только в Париже общественный порядок обеспечивали 5000 человек.

В Испании на марш вышли члены правительства

Митинги прошли и по всей Испании. В масках и соблюдая социальную дистанцию, демонстранты маршировали по улицам, размахивая транспарантами, хотя во многих местах их количество было ограничено.

Главная акция протеста состоялась в Мадриде. Она началась в полдень, около тысячи человек прошли от ратуши к городской площади Пуэрта-дель-Соль. На марше присутствовали семь министров правительства, в том числе министр труда Иоланда Диас, а также представители трех левых партий, участвовавших в региональных выборах в Мадриде. На митинге профсоюзные лидеры призвали правительство выполнить обязательства, отложенные из-за пандемии: отменить спорную трудовую реформу, повысить минимальную зарплату и принять закон о равной оплате труда. Обращаясь к участникам марша, Иоланда Диас сказала, что занятость является ключом к преодолению кризиса.

В Лондоне протестовали против произвола полиции

Сотни человек собрались в Лондоне на акции, которая получила название "Убей законопроект". Собравшись в полдень на Трафальгарской площади, протестующие прошли мимо Букингемского дворца, затем мимо двух министерств (образования и внутренних дел) и, наконец, через реку в сторону Воксхолл-Гарденс.

Ряд общественных движений объединились, чтобы выразить протест против законопроекта, который, по словам критиков, значительно ограничит свободу слова и собраний, предоставив полиции, среди прочего, полномочия по сдерживанию протестов. Полиция шла вместе с протестующими и никого не трогала.

"Законопроект представляет собой массовое нападение на гражданские свободы и является частью более широкой тенденции со стороны правительства ограничить свободу слова, остановить протесты, заблокировать голоса несогласных. В некотором смысле это атака на фундаментальную демократическую ценность, а именно на право выступать с критикой, протестом или несогласием", - заявил глава одной из правозащитных ассоциаций Прагна Патель.

Велосипедисты против капиталистов

В Германии первомайские акции протеста прошли по всей стране, несмотря на введение более жестких ограничений в рамках борьбы с COVID-19.

В Берлине тысячи полицейских были развернуты для наблюдения за многочисленными демонстрациями, в том числе одной, организованной группой, которая выступает против стратегии правительства в отношении коронавируса. По данным полиции, в Берлине по призыву социалистов и крайне левых групп собралось около пяти тысяч человек. Примерно столько же стражей порядка было развернуто в городе, где состоялось более 20 митингов по различным вопросам - от повышения арендной платы до иммиграционной политики Германии и противодействия борьбе с коронавирусом.

Примерно 10 тысяч велосипедистов устроили в Берлине мирную антикапиталистическую демонстрацию. Но с наступлением темноты обстановка в городе стала напряженной, поскольку протестующие начали жечь костры и возводить баррикады. Помешать этому пыталась полиция.

В Брюсселе полиция применила водометы

В Брюсселе, столице Бельгии, офицеры, пытающиеся пресечь танцевальную вечеринку в парке, использовали водометы, перцовый газ и дубинки, когда некоторые из участников мероприятия начали забрасывать их яйцами.

По сообщениям местных СМИ, во время беспорядков один демонстрант потерял сознание после того, как его сбил грузовик с водометом. Дерзкая толпа, в основном молодежь, собралась на акцию протеста "Бум 2", которая стала продолжением мероприятия, разогнанного полицией в прошлом месяце. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал граждан держаться подальше от парка.

В Индонезии изобразили кладбище

Тема коронавируса стала основной во время акций протеста в Индонезии. На одном из митингов протестующие в столице Джакарты установили на улице символические кладбищенские памятники, чтобы символизировать человеческие жертвы в результате пандемии.

Кубинцам посоветовали оставаться дома

Празднование Дня труда было необычно спокойным на Кубе, где граждане миллионами собираются на крупные мероприятия, чтобы отметить один из самых почитаемых праздников в стране. Второй год подряд Куба отменила свой Первомайский марш по площади Пласа-де-ла-Революции в Гаване, поскольку страна борется с COVID-19 и экономическим кризисом. Вместо этого небольшое количество национальных лидеров собралось в основном в пустых общественных местах, в то время как рядовым гражданам было настоятельно рекомендовано отмечать праздник дома.

Празднование Международного дня трудящихся началось утром на Кубе с чествования национального героя Хосе Марти на церемонии, которую возглавил президент Мигель Диас-Канель. Премьер-министр Мануэль Марреро и генеральный секретарь Центрального округа Трабахадорес Кубы (ЦТК) Улисес Гиларте сопровождали первого секретаря Коммунистической партии Кубы. Вместе они возложили венок перед статуей Марти во Дворце Революции, где находится администрация президента и правительство страны, отмечает портал cuba.cu. На мероприятии глава ЦТК подчеркнул выдающееся положение и патриотическую приверженность рабочего класса страны, вовлеченного в борьбу с агрессией Соединенных Штатов в разгар борьбы с пандемией COVID-19. "Мы знаем о сложном сценарии, а также о концепции исторического лидера Революции Фиделя Кастро о том, что только те, кто борется, имеют право на победу", - отметил Гиларте.

Добавим, что 60 лет назад, первомайский парад в Гаване во главе с Фиделем Кастро продолжался 14 с половиной часов подряд. В нем приняло участие около двух миллионов человек.