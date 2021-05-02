Московский планетарий представил астрономический прогноз на май 2021 года

Московский планетарий подготовил астрономический прогноз на май 2021 года. Как подчеркивают специалисты, май - это месяц весеннего Солнца, звездопада Майские Аквариды и полного затмения самой большой Луны 2021 года.

В разгар майских праздников - 5-6 мая ожидается настоящий звездопад. Так, можно будет наблюдать в час до 50 метеоров из потока Майских Акварид. Ученые поясняют: аквариды - это метеорный поток, проходящий каждый год в мае. В этот период Земля проходит сквозь шлейф частиц оставленных знаменитой кометой Галлея. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100-120 км (со скоростью около 67 км/сек) и красиво сгорают, оставляя яркие светящиеся следы.

Кстати, комету Галлея наблюдали в 1986 году. А теперь у нас есть шанс увидеть ее на небе Земли только через 75 лет - в 2061 году.

Специалисты предупреждают: наблюдать метеоры лучше всего в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00 мск) и вдали от городских огней. Луна может незначительно помешать наблюдениям.

А вот 26 мая произойдет полное лунное затмение. Начнется оно в 12:44 мск, максимальная фаза - в 14:18 мск, окончание - в 15:52 мск. Теневое затмение продлится 3 часа 8 минут, полная фаза - всего 14 минут 30 секунд. Правда, для большей части России лунное затмение придется на дневное время, и его будет видно вечером только на Дальнем Востоке. Лучше всего оно видимо в Австралии, на западе США, в западной части Южной Америки и в Юго-Восточной Азии.

Какие планеты можно увидеть в мае? В середине мая - наилучшая в этом году вечерняя видимость Меркурия. Самый благоприятный для наблюдения день - 17 мая.

Марс виден вечером невысоко над западной частью горизонта. Но сезон его видимости подходит к концу. Юпитер и Сатурн видны в предутреннее время очень низко над юго-восточным горизонтом. А вот Уран и Нептун в мае не видны, так как скрываются в утренних лучах Солнца.