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02.05.2021 13:51
Рубрика: Происшествия

МВД: Более 1,6 млн человек приняли участие в пасхальных службах

Текст: Иван Егоров

Более 1,6 млн человек в ночь с 1 на 2 мая приняли участие в праздновании Светлого Христова Воскресения. Об этом в воскресенье сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, в храмах и монастырях, расположенных почти в семи тысячах населенных пунктов по всей стране, прошло более 11,8 торжественных богослужений и крестных ходов в храмах и монастырях. При этом для обеспечения правопорядка и безопасности во время пасхальных служб было задействовано более 47,5 тысяч сотрудников полиции.

Кроме того, к охране общественного порядка привлекались военнослужащие Росгвардии, работники ЧОПов, представители добровольных народных дружин и общественники. По словам Волк, благодаря принятым мерам правонарушений не допущено.

По наблюдению корреспондента "РГ", около каждого московского храма в ночь на Пасху дежурили несколько сотрудников полиции, а также экипажи ГИБДД, которые перекрывали автомобильное движение возле храмов во время крестного хода.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Празднование Пасхи

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