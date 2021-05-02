На чем мечтают делать бизнес современные школьники

Новости

Пострадавших в ДТП в Ставрополье эвакуировали в Москву 12:00
Собянин обсудил реализацию программы "Мой район" с жителями трех районов Москвы 11:49
Мурашко: Четверть переболевших COVID нуждаются в наблюдении врачей 11:49
Собянин поздравил москвичей с праздником Пасхи 11:45
В ДНР перехватили ударный беспилотник украинской армии 11:15
В Петербурге Пасху встретили в восстановленном храме начала XIX века 11:03
В столице выпадет почти половина месячной нормы осадков 10:39
В Ярославле Волга вышла из берегов 10:38
В Мурманской области обнаружили тела трех пропавших в море рыбаков 10:28
Москвичи смогут посмотреть данные о новорожденных в электронной медкарте 10:10
В подмосковном парке "Патриот" начинается пасхальный фестиваль 09:58
В Киргизии заявили о стабильной обстановке на границе с Таджикистаном 09:18
Прохазка нокаутировал Рейеса в главном поединке турнира UFC 08:55
Пхеньян пообещал ответить на враждебные действия Вашингтона 08:48
Определились все пары 1/4 финала юниорского ЧМ по хоккею 08:23
В Роспотребнадзоре назвали условие для победы над COVID-19 08:19
Украинцы могут остаться без газа и горячей воды этой осенью 07:15
В приложении МВД для смартфонов появится сервис "Антимошенник" 06:25
Многочисленные акции протеста прошли по всему миру первого мая 05:27
Врачи назвали пять опасных последствий у переболевших COVID-19 04:57
Комфортная для отдыха погода ожидается в нескольких регионах России 04:42
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от МКС 04:14
Сенатор Бибикова назвала условия для получения двух пенсий в России 03:48
Юниорская сборная России по хоккею разгромила чехов на чемпионате мира 02:44
Вильфанд предупредил о грозе и резком похолодании в Москве 02:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
02.05.2021 11:01
Рубрика: Общество

На чем мечтают делать бизнес современные школьники

Текст: Ксения Колесникова
IT-сервисы для бизнеса? Агророботы? Литературный бренд одежды? План продаж, рынок сбыта, реклама, бухгалтерия, налоги...

Многим из них нет еще и восемнадцати, но школьники и студенты уже запускают свои стартапы. Финалисты конкурса "Мой первый бизнес" (проект президентской платформы "Россия - страна возможностей") рассказали, на чем мечтают зарабатывать.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Более миллиона школьников и студентов присоединились к "Большой перемене"

Так, Владислав Медведев, ученик краснодарской гимназии №72, создал проект "BEARKLY Company" по разработке комплексных IT-решений для предпринимателей. Школьник совместно с наемным программистом создает сайты, мобильные приложения, базы данных и CRM-системы для малых и средних предпринимателей.

- Мы начинали с того, что создавали простые чат-боты для онлайн-курсов и сервисов по доставке еды. За последний год наша линейка услуг была расширена, в команду добавился еще один профессиональный разработчик, было реализовано четыре проекта. Один из самых ярких кейсов - создание онлайн-площадок для подготовки к ЕГЭ. В проекте "Мой первый бизнес" я участвую для того, чтобы получить обратную связь от профессионалов и понять, как улучшить мою задумку, - рассказал он.

А Санат Сеитов из Москвы создает инновационного агроробота для решения проблем низкой урожайности. Нейронные сети, встроенные в устройство, будут определять вид заболеваний растений и сообщать фермерам о местонахождении очагов поражения и необходимости обработки посевов. В команде Саната работают робототехники, программисты и маркетолог, которые разрабатывают тестовый образец устройства.

- Мы начали работать над проектом в 2019 году, когда узнали о ежегодных потерях урожая, вызванных заболеваниями растений. Мы увлекаемся робототехникой и решили применить свои навыки на благо аграриев. На сегодняшний день уже создан готовый образец робота, мы протестировали его в полевых условиях. С помощью нашего устройства хотим снизить уровень заболеваемости растений наших клиентов на 70%, - поделился Санат Сеитов.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Школьники сдадут тренировочный ЕГЭ по информатике на компьютерах

Еще один проект - ученика 11 класса лингвистической гимназии №20 г. Сарапула Данила Терлецкого - называется MoonStudio. Он рассчитан на владельцев серверов в сфере Minecraft.

- На протяжении трех с небольшим лет мы работаем на площадке "ВКонтакте" и имеем стабильный приток клиентов. Рынок вполне емкий, конкурентов практически нет, за счет этого удалось занять весомую позицию нише. Продвигаемся с помощью социальных сетей и таргетированной рекламы, - говорит Данил Терлецкий.

А школьницы из Ижевска Заяринова Алина и Бородина Алла представили собственный бренд одежды Fiction, посвященный русской классической литературе. В линейке представлены футболки и шоперы, на которых напечатаны цитаты русских писателей и выдержки из их произведений.

Ученики другой школы - № 14 им. А.И. Покрышкина станицы Кавказская Кавказского района Краснодарского края - Марина Назаренко, Татьяна Неплюева и Артем Чаплыгин представили проект психологической и информационной помощи подросткам, ставшим жертвами буллинга, "Свои среди чужих".

Марина Назаренко рассказала: "Сейчас мы в процессе создания продукта - книги, которая включает в себя реальные истории людей, которые смогли справиться с травлей. Будущая книга будет включать в себя теоретическую составляющую, интервью с психологами, истории, а также чек-лист с советами для ребят, которые столкнулись с агрессией и прессингом. В рамках нашего проекта мы организовали неделю борьбы с буллингом в своих школах. В течение недели провели анкетирование, беседы с учащимися и мероприятия, организовали анонимную почту".

Общество Образование

Главное сегодня

Определились все пары 1/4 финала юниорского ЧМ по хоккею
В приложении МВД для смартфонов появится сервис "Антимошенник"
Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю
В Роспотребнадзоре назвали условие для победы над COVID-19
Сенатор Бибикова назвала условия для получения двух пенсий в России
Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации