На чем мечтают делать бизнес современные школьники

IT-сервисы для бизнеса? Агророботы? Литературный бренд одежды? План продаж, рынок сбыта, реклама, бухгалтерия, налоги...

Многим из них нет еще и восемнадцати, но школьники и студенты уже запускают свои стартапы. Финалисты конкурса "Мой первый бизнес" (проект президентской платформы "Россия - страна возможностей") рассказали, на чем мечтают зарабатывать.

Так, Владислав Медведев, ученик краснодарской гимназии №72, создал проект "BEARKLY Company" по разработке комплексных IT-решений для предпринимателей. Школьник совместно с наемным программистом создает сайты, мобильные приложения, базы данных и CRM-системы для малых и средних предпринимателей.

- Мы начинали с того, что создавали простые чат-боты для онлайн-курсов и сервисов по доставке еды. За последний год наша линейка услуг была расширена, в команду добавился еще один профессиональный разработчик, было реализовано четыре проекта. Один из самых ярких кейсов - создание онлайн-площадок для подготовки к ЕГЭ. В проекте "Мой первый бизнес" я участвую для того, чтобы получить обратную связь от профессионалов и понять, как улучшить мою задумку, - рассказал он.

А Санат Сеитов из Москвы создает инновационного агроробота для решения проблем низкой урожайности. Нейронные сети, встроенные в устройство, будут определять вид заболеваний растений и сообщать фермерам о местонахождении очагов поражения и необходимости обработки посевов. В команде Саната работают робототехники, программисты и маркетолог, которые разрабатывают тестовый образец устройства.

- Мы начали работать над проектом в 2019 году, когда узнали о ежегодных потерях урожая, вызванных заболеваниями растений. Мы увлекаемся робототехникой и решили применить свои навыки на благо аграриев. На сегодняшний день уже создан готовый образец робота, мы протестировали его в полевых условиях. С помощью нашего устройства хотим снизить уровень заболеваемости растений наших клиентов на 70%, - поделился Санат Сеитов.

Еще один проект - ученика 11 класса лингвистической гимназии №20 г. Сарапула Данила Терлецкого - называется MoonStudio. Он рассчитан на владельцев серверов в сфере Minecraft.

- На протяжении трех с небольшим лет мы работаем на площадке "ВКонтакте" и имеем стабильный приток клиентов. Рынок вполне емкий, конкурентов практически нет, за счет этого удалось занять весомую позицию нише. Продвигаемся с помощью социальных сетей и таргетированной рекламы, - говорит Данил Терлецкий.

А школьницы из Ижевска Заяринова Алина и Бородина Алла представили собственный бренд одежды Fiction, посвященный русской классической литературе. В линейке представлены футболки и шоперы, на которых напечатаны цитаты русских писателей и выдержки из их произведений.

Ученики другой школы - № 14 им. А.И. Покрышкина станицы Кавказская Кавказского района Краснодарского края - Марина Назаренко, Татьяна Неплюева и Артем Чаплыгин представили проект психологической и информационной помощи подросткам, ставшим жертвами буллинга, "Свои среди чужих".

Марина Назаренко рассказала: "Сейчас мы в процессе создания продукта - книги, которая включает в себя реальные истории людей, которые смогли справиться с травлей. Будущая книга будет включать в себя теоретическую составляющую, интервью с психологами, истории, а также чек-лист с советами для ребят, которые столкнулись с агрессией и прессингом. В рамках нашего проекта мы организовали неделю борьбы с буллингом в своих школах. В течение недели провели анкетирование, беседы с учащимися и мероприятия, организовали анонимную почту".