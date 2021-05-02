На ведущую "Ревизорро" Милас заведено уголовное дело после поножовщицы

В отношении звезды "Пацанок" и ведущей программы "Ревизорро" Ксении Милас заведено уголовное дело. Об этом сообщает Mash.

Дело возбуждено по статье 115 - "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". 25-летней телеведущей может грозить до двух лет колонии.

Напомним: Милас подозревается в поножовщице, предположительно устроенной Ксенией на квартире ее подруги в Москве в ночь на 1 мая.

Ранее сообщалось, что в процессе "ЛГБТ-вечеринки" нетрезвая Ксения изрезала кухонным ножом гостью мероприятия. Та находится в больнице. Тогда как сама Милас отстранена от программы.