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На ведущую "Ревизорро" Милас заведено уголовное дело после поножовщицы

Новости
    02.05.2021, 21:13
Текст:   Олег Усков

В отношении звезды "Пацанок" и ведущей программы "Ревизорро" Ксении Милас заведено уголовное дело. Об этом сообщает Mash.

Фото: kinopoisk.ru
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Дело возбуждено по статье 115 - "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". 25-летней телеведущей может грозить до двух лет колонии.

Напомним: Милас подозревается в поножовщице, предположительно устроенной Ксенией на квартире ее подруги в Москве в ночь на 1 мая.

Ранее сообщалось, что в процессе "ЛГБТ-вечеринки" нетрезвая Ксения изрезала кухонным ножом гостью мероприятия. Та находится в больнице. Тогда как сама Милас отстранена от программы.

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