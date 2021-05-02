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02.05.2021 07:45
Рубрика: Общество

Названа неожиданная причина набора лишнего веса

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На набор лишнего веса может повлиять употребление в неограниченном количестве полезного продукта. Речь идет о ягодах.

Фото: iStock
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Врач-диетолог Ольга Шмелева рассказала телеканалу "Звезда", что в качестве источника витаминов и минералов ягоды в неограниченном количестве можно есть при отсутствии лишнего веса. Однако при риске его набора эксперт рекомендует регламентировать количество съеденных ягод.

"У них хорошая калорийность", - объясняет Ольга Шмелева. Она отмечает, что получая большее количество калорий, чем расходуется во время физической активности, человек набирает вес. А калории в организм могут поступать из любых продуктов: "хоть за счет ягод, хоть за счет сала". Поэтому диетолог советует во всем "знать меру".

По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России Медицина и здоровое питание

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