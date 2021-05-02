Около дюжины человек умерли в Финляндии из-за отравления неизвестным веществом

Около дюжины молодых людей скончались от неизвестного наркотика или препарата в Финляндии. Информация об этом появилась в распоряжении социальных работников Хельсинки, сообщает финское издание Yle. Отмечается, что у большинства скончавшихся в организме были обнаружены следы седативных средств. Специалисты подозревают, что одной из причин смертельных отравлений может быть вещество, возможно фентанил, которое попало в препарат на этапе его производства.

"Есть признаки того, что эти случаи могут быть связаны с передозировкой, вызванной лекарствами, наркотиками или их взаимодействием", - цитирует издание комиссара по уголовным делам Яри Риали. По его словам, полиции удалось отследить все случаи, расследование обстоятельств смерти продолжается. Риали рассказал, что в столичном районе Хельсинки также было зарегистрировано несколько смертей, в частности, из-за конкретной марки одного седативного бензодиазепинового препарата.

Ранее финская сеть быстрой информации о лекарственных средствах фонда A-Clinic Nopsa выпустила предупреждение о некоторых седативных средствах, которые, как предполагается, содержат потенциально смертельный фентанил. "Неизвестно, все ли случаи были вызваны фентанилом. Однако это опасное для жизни вещество, поэтому лучше сообщить широкой публике, чем ждать", - заявил MTV News Янне Нахкури, координатор проекта A-Clinic.