Новости

Более 90 немецких полицейских пострадали в первомайских беспорядках 20:20
Матч "МЮ" и "Ливерпуля" перенесен из-за акции протеста фанатов 20:19
Около дюжины человек умерли в Финляндии из-за отравления неизвестным веществом 19:37
В Госдуме оценили реакцию Бабиша на слова главы минюста Чехии о взрывах 19:30
Патриарх Кирилл поздравил космонавтов на МКС с Пасхой 19:08
МВД: 527 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ в упрощенном порядке 19:04
В Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток в транспорте 18:32
Запасы газа в Европе сократились до рекордно низкого уровня 18:11
Главу минюста Чехии вызвали к премьеру после заявлений о взрывах во Врбетице 18:05
На месте разлива дизтоплива в Карантинной бухте взяли пробы воды 17:53
В Турции задержан один из приспешников экс-лидера "ИГ" 17:50
IIHF утвердила форму сборной России на чемпионате мира по хоккею 17:49
Фанаты "МЮ" прорвались на поле в знак протеста против руководства клуба 17:48
Центр Чумакова попросил разрешения прививать вакциной "КовиВак" пожилых людей 17:36
Три человека погибли в результате стрельбы в отеле-казино в Висконсине 17:12
На химическом заводе в Иране прогремел взрыв 16:59
Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии 16:50
В результате взрыва бензовозов в Кабуле погибли 7 и ранены 14 человек 16:50
На Кубани после стрельбы у парка госпитализировали трех человек 16:47
В Северной Осетии у самолета Wilga отказал двигатель во время полета 16:34
Сенатор ответил на заявление главы МИД Британии о противодействии "пропаганде" России 16:31
В Ставрополе водитель арестован после ДТП, где погибли пятеро детей 16:11
В Петербурге буксиры станцевали вальс 15:59
"Девятаев" занял второе место в российском прокате за выходные 15:59
В Сочи устранили проблемы с подачей воды после оползня 15:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
02.05.2021 19:37
Рубрика: В мире

Около дюжины человек умерли в Финляндии из-за отравления неизвестным веществом

Текст: Юрий Чернов

Около дюжины молодых людей скончались от неизвестного наркотика или препарата в Финляндии. Информация об этом появилась в распоряжении социальных работников Хельсинки, сообщает финское издание Yle. Отмечается, что у большинства скончавшихся в организме были обнаружены следы седативных средств. Специалисты подозревают, что одной из причин смертельных отравлений может быть вещество, возможно фентанил, которое попало в препарат на этапе его производства.

Фото: Lehtikuva/Roni Rekomaa/via REUTERS
Налоговая служба Финляндии скрывала имена местных богачей

"Есть признаки того, что эти случаи могут быть связаны с передозировкой, вызванной лекарствами, наркотиками или их взаимодействием", - цитирует издание комиссара по уголовным делам Яри Риали. По его словам, полиции удалось отследить все случаи, расследование обстоятельств смерти продолжается. Риали рассказал, что в столичном районе Хельсинки также было зарегистрировано несколько смертей, в частности, из-за конкретной марки одного седативного бензодиазепинового препарата.

Ранее финская сеть быстрой информации о лекарственных средствах фонда A-Clinic Nopsa выпустила предупреждение о некоторых седативных средствах, которые, как предполагается, содержат потенциально смертельный фентанил. "Неизвестно, все ли случаи были вызваны фентанилом. Однако это опасное для жизни вещество, поэтому лучше сообщить широкой публике, чем ждать", - заявил MTV News Янне Нахкури, координатор проекта A-Clinic.

В мире Европа Финляндия

Главное сегодня

Назван срок, на который вакцина "КовиВак" дает иммунитет к COVID-19
В Госдуме оценили разработку нового мобильного сервиса МВД против мошенников
Голикова объяснила, зачем привитым от COVID-19 сдавать ПЦР-тесты
Определились все пары 1/4 финала юниорского ЧМ по хоккею
Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета