Пасхальное богослужение прошло на российской авиабазе в Сирии

На российской военной базе Хмеймим в Сирии прошло пасхальное богослужение. Его провел иерей Николай. "Для нас это радостный праздник, который здесь, в Сирии, чувствуется особо остро", - цитирует священника ТАСС.

Богослужения, посвященные последним дням земной жизни Иисуса Христа, проводились всю неделю. А в ночь с субботы на воскресенье прошел крестный ход. В нем приняли участие командование авиабазы и военнослужащие, не находящиеся на дежурствах.

Затем состоялась праздничная литургия. Настоятель храма Пророка Божия Илии освятил куличи и пасхальные яйца.