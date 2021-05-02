Пхеньян пообещал ответить на враждебные действия Вашингтона

Настоящая угроза для безопасности на Корейском полуострове - это Соединенные Штаты, а текущая политика Вашингтона в отношении Пхеньяна является "старой и отсталой". Таким образом МИД КНДР ответил на сделанное на прошлой неделе президентом США Джо Байденом заявление, в котором сообщил, что американская администрация намерена прибегнуть к "твердому сдерживанию" Северной Кореи.

"Дипломатия США - это всего лишь благовидная вывеска для сокрытия их враждебных действий", - цитирует комментарий директора департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чжон Гына Центральное телеграфное агентство Кореи. В Пхеньяне отметили, что, делая такие заявления, США "совершают большую ошибку", и Пхеньян вынужден будет принять соответствующие ответный меры.

В северокорейском МИД напомнили, что именно Вашингтон регулярно угрожает и нарушает суверенитет республики. "Ядерные учебные маневры, развернутые новой администрацией США против нас сразу после прихода к власти, на самом деле показывают, кто и кому угрожает на Корейском полуострове. Это все очевидным образом подтверждает, что для противостояния США необходимо создавать мощные силы сдерживания", - отметил Квон Чжон Гын.

Северокорейский министр также предостерег США от использования приемов времен холодной войны. "Если США намерены и далее обращаться с корейско-американскими отношениями с позиции времен холодной войны и исповедовать старую и отсталую политику, то в ближайшем будущем они сами испытают кризис, с которым будет все труднее справиться", - заключил глава департамента МИД КНДР по делам США.