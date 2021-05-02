Праздников Праздник: пять книг для пасхального чтения

"Праздников праздник и торжество из торжеств" - такими словами именуется Светлое Христово Воскресение в Пасхальном каноне. И действительно: эти дни наполнены особой радостью, которую чувствует каждый, часто даже неверующий, человек. Нынешняя Пасха поздняя - она отмечается 2 мая, а значит, совпадает с майскими выходными. И это прекрасное время, чтобы прочувствовать главное событие православного календаря, погрузившись в приятное и полезное чтение.

"Удержать Пасху. Воскресные евангельские чтения всего года", протоиерей Алексей Уминский, "Никея"

Пасха - это не только один день в году. На самом деле, длится праздник целых сорок дней, а если уж еще точнее, то для христиан каждое воскресенье - малая Пасха. В течение всего года за воскресной литургией читаются самые важные евангельские отрывки, размышления о них и вошли в новую книгу Алексея Уминского - известного священника, писателя и публициста. "Яркие, образные, глубокие, эмоциональные, они зовут ко Христу, требуют по-настоящему любить Его, жить пасхально, радуясь Богу и ближнему, и изо всех сил эту радость хранить", - рассказывают в издательстве.

"Я встречаю праздник. Познавательная книга для детей и их родителей", Анна Сапрыкина, издательство Сретенского монастыря

Книги Анны Сапрыкиной - специалиста в области семейного образования, педагога и многодетной мамы - давно и крепко обосновались в библиотеках мам и пап. Новая книга предназначена для совместного чтения: в ней красочно и доступно рассказывается о главных христианских праздниках - Рождестве, Крещении, Вознесении и других, и конечно же, о Пасхе. Юные читатели научатся понимать, что изображено на иконах, что происходит на богослужении, узнают много нового об истории христианства. А взрослые найдут идеи для проведения праздников вместе с детьми, а также небольшие задания для малышей и взрослых.

"Пасхальный мотив", протоиерей Георгий Завершинский, "Новое Небо"

Как верить современному человеку? Как преодолеть сомнения? Как соотнести слова Евангелия и противоречия нашей жизни? Вопросы, волнующие всех, поднимает в этой книге автор - богослов и философ протоиерей Георгий Завершинский. Его рассуждения о вере, опирающиеся на опыт пастыря, будут интересны всем, кто задумывается над проблемами православной веры и своей жизни.

"Тайна Воскресения: Рассказы и размышления современных писателей", составитель Анастасия Чернова, Вольный Странник

Известные писатели, рассказы и размышления которых представлены в сборнике "Тайна Воскресения", повествуют о Празднике праздников в новых красках. На страницах книги читатели соприкоснутся с уникальным историческим опытом и редкими пасхальными сюжетами. Познакомятся с "героем нашего времени", жизнь которого преображается и наполняется Чудом. Почувствуют аромат старинных городов и далеких стран. И вместе с авторами совершат удивительное паломничество, чтобы радостно, невзирая на расстояние и преграды, вновь воскликнуть вечные слова: "Христос Воскресе!"

"Пасхальные истории", составитель Владимир Зоберн, Институт православной книги

И напоследок: сборник любимых рассказов о Пасхе от русских классиков. В нем - Чехов, Куприн, Поселянин, Короленко, Андреев и другие. Каждый из писателей по-своему переживал Пасху, глубину евангельских событий. Но неизменна вечная радость, без которой и Пасха не Пасха.