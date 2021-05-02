Новости

Лукашенко в Пасху посетил храм в Турове 13:13
На федеральной территории "Сириус" открылся отдел полиции 13:10
СМИ: "Зенит" забронировал ресторан для празднования после игры с "Локомотивом" 13:07
Замначальника иркутской ФСИН арестовали за взятку в в 60 млн рублей 13:00
В Facebook объяснили блокировку проекта RT Redfish "ошибкой" 12:57
Муратов: Захватившие власть в Киеве устроили казнь 48 одесситов в 2014 году 12:53
Голикова объяснила, зачем привитым от COVID-19 сдавать ПЦР-тесты 12:47
Скончался спортивный комментатор Леонид Генусов 12:45
Между Владикавказом и Туапсе впервые начала курсировать "Ласточка" 12:39
Пушилин: Так называемое "пасхальное перемирие" - пиар-идея Киева 12:25
В Госдуме оценили разработку нового мобильного сервиса МВД против мошенников 12:17
Пострадавших в ДТП на Ставрополье эвакуировали в Москву 12:00
Собянин обсудил реализацию программы "Мой район" с жителями трех районов Москвы 11:49
Минздрав: Четверть переболевших COVID нуждаются в наблюдении врачей 11:49
Собянин поздравил москвичей с праздником Пасхи 11:45
В ДНР перехватили ударный беспилотник украинской армии 11:15
В Петербурге Пасху встретили в восстановленном храме начала XIX века 11:03
В столице выпадет почти половина месячной нормы осадков 10:39
В Ярославле Волга вышла из берегов 10:38
В Мурманской области обнаружили тела трех пропавших в море рыбаков 10:28
Москвичи смогут посмотреть данные о новорожденных в электронной медкарте 10:10
В подмосковном парке "Патриот" начинается пасхальный фестиваль 09:58
В Киргизии заявили о стабильной обстановке на границе с Таджикистаном 09:18
Прохазка нокаутировал Рейеса в главном поединке турнира UFC 08:55
Пхеньян пообещал ответить на враждебные действия Вашингтона 08:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
02.05.2021 12:25
Рубрика: В мире

Пушилин: Так называемое "пасхальное перемирие" - пиар-идея Киева

Текст: Юрий Чернов

По мнению властей самопровозглашенной Донецкой народной республики, режим прекращения огня, предусмотренный Минскими соглашениями, в настоящее время не соблюдается. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, так называемое "пасхальное перемирие", о котором заявляют в Киеве, это ничто иное, как "пустые заявления ради пиара".

В ДНР перехватили ударный беспилотник украинской армии

"У нас есть договоренность о бессрочном перемирии. Договоренности подписаны, их нужно соблюдать. Нужно к ним вернуться. СЦКК, ОБСЕ непосредственно выезжают, фиксируют, появляется виновная сторона, устраняются нарушения, виновники наказываются. Все просто. К этому нужно вернуться. Но Украина к этому не возвращается", - цитирует Пушилина РИА Новости.

Сегодня Денис Пушилин вместе с семьей посетил праздничное пасхальное богослужение в храме в честь святых благоверных князей Петра и Февронии города Донецка. В своем праздничном поздравлении к жителям республики пожелал мира и добрых перемен. "От всей души хочу поздравить всех православных со Светлым Христовым Воскресением. Для нас очень важно понимать, что моральные устои, народное единство - важная составляющая становления нашего государства. А всем нашим землякам хотелось бы пожелать чувствовать жизнь наполненной. Уюта, тепла и мира! Пусть все получается!" - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы ДНР.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

В Госдуме оценили разработку нового мобильного сервиса МВД против мошенников
Голикова объяснила, зачем привитым от COVID-19 сдавать ПЦР-тесты
Определились все пары 1/4 финала юниорского ЧМ по хоккею
Пострадавших в ДТП на Ставрополье эвакуировали в Москву
Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета