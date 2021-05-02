Пушилин: Так называемое "пасхальное перемирие" - пиар-идея Киева

По мнению властей самопровозглашенной Донецкой народной республики, режим прекращения огня, предусмотренный Минскими соглашениями, в настоящее время не соблюдается. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, так называемое "пасхальное перемирие", о котором заявляют в Киеве, это ничто иное, как "пустые заявления ради пиара".

"У нас есть договоренность о бессрочном перемирии. Договоренности подписаны, их нужно соблюдать. Нужно к ним вернуться. СЦКК, ОБСЕ непосредственно выезжают, фиксируют, появляется виновная сторона, устраняются нарушения, виновники наказываются. Все просто. К этому нужно вернуться. Но Украина к этому не возвращается", - цитирует Пушилина РИА Новости.

Сегодня Денис Пушилин вместе с семьей посетил праздничное пасхальное богослужение в храме в честь святых благоверных князей Петра и Февронии города Донецка. В своем праздничном поздравлении к жителям республики пожелал мира и добрых перемен. "От всей души хочу поздравить всех православных со Светлым Христовым Воскресением. Для нас очень важно понимать, что моральные устои, народное единство - важная составляющая становления нашего государства. А всем нашим землякам хотелось бы пожелать чувствовать жизнь наполненной. Уюта, тепла и мира! Пусть все получается!" - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы ДНР.