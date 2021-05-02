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02.05.2021 09:27
Рубрика: Власть

Путин поздравил православных с праздником Пасхи

Текст: Кира Латухина
Президент поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Глава государства подчеркнул огромное нравственное значение этого праздника.

В Пасхальную ночь Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Пасха напомнит христианам о центральном событии мироздания

"Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним", - заявил президент в опубликованном на сайте Кремля поздравлении.

Путин отметил плодотворную и востребованную деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога.

Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения, многое делает для решения социальных проблем, продолжил президент. Особо он отметил "неустанное, истинно подвижническое служение Церкви, которое в нынешнее сложное время стало надежной духовной опорой для миллионов людей".

Президент пожелал всем здоровья, радости и благополучия.

Благодарение из века в век

Текст: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри и диаконы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!

В сей нареченный и святый день, исполненный пасхальной радости и дивного света, из уст в уста, от сердца к сердцу передаётся жизнеутверждающее благовестие: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими словами мы исповедуем непоколебимую веру в Того, Кому в Страстную пятницу предстояли у Креста, Кого вкупе с учениками и жёнами-мироносицами оплакивали, молясь перед Плащаницей. Сегодня же вместе с Ангельским Воинством, являя единство Церкви земной и небесной, торжественно возглашаем: "Днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилен".

Пасха Господня - ярчайшее свидетельство премудрости Божией и безмерной любви Творца к человеческому роду. Начало истории, как мы знаем, было омрачено духовной трагедией: падением прародителей двери Рая были затворены для людей, а страдания и смерть стали с тех пор неизбежным последствием греховности человека. Но, утратив общение с Богом - Источником жизни, люди не лишились Его благости и любви.

Вместе с тем, как пишет Николай Кавсила, святой XIV века, "любовь Божия была безмерна, а знака, коим бы выразить её, не было". Любовь обнаруживает себя в совершении добра ближнему и в готовности добровольно претерпевать за него трудности, стеснённость и даже страдания, и Спаситель являет и то и другое. Воплощением Своим Он обновляет повреждённую грехом человеческую природу, Крестным же подвигом избавляет нас от власти зла. "Так мы получили жизнь во Христе, - заключает преподобный Ефрем Сирин, - Тело Господа вкусили вместо плодов древа..., праведною кровью Его омыты от проклятия и чрез надежду воскресения... живём жизнью Его".

Вера в Воскресение Спасителя угашает пламя житейских треволнений и позволяет возвыситься над мирской суетой. Помогает отвергать соблазны греха и преодолевать различные страхи

Воскресение Спасителя открыло человечеству врата Царствия Небесного и наполнило наше земное бытие непреходящим смыслом. Господь даровал Себя всем верующим в Него как образец добродетели и приобрёл нетление, дабы по Его стопам шли и все спасаемые, как пишет о том преподобный Максим Исповедник. А для этого мы должны уже здесь, на земле, научиться дышать воздухом вечности, совлекаясь ветхого человека с делами его, устрояя свою жизнь по Евангелию и участвуя в Таинствах Святой Церкви - наследницы великих обетований Божиих.

Вера в Воскресение Спасителя угашает пламя житейских треволнений и позволяет возвыситься над мирской суетой, помогает отвергать соблазны греха и преодолевать различные страхи. В ответ на Божественную любовь мы призваны являть "любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры". В ответ на Его милосердие оказывать милость окружающим нас людям. В ответ на Его попечение заботиться об устроении общественной жизни в согласии с высокими евангельскими идеалами.

Фото: iStock
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Пасхальное торжество, преодолевая национальные и государственные границы, духовно объединяет миллионы христиан, проживающих в разных странах. Сей многоголосый земной хор вместе с сонмом бесплотных Сил Небесных воздаёт хвалу Господу Иисусу, за всех пролившему Свою Кровь и живоносною ценою искупившему мир.

Это благодарение из года в год, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие победно звучит по всей земле, звучит, несмотря ни на какие искушения, трудности и испытания. Не прекращается оно и сегодня, когда мир страдает от губительного поветрия.

В нынешнее непростое время особенно важно поддержать тех, кто болен и немощен, кто скорбит из-за утраты своих родных и близких, кто лишился средств к существованию, кто не может прийти в храм. Окажем посильную помощь страждущим, не пройдём равнодушно мимо тех, кто нуждается в человеческом участии, внимании и заботе.

Совсем недавно из-за эпидемических мер многие из нас не могли посещать богослужения. Приобретённый нами опыт показал, сколь важно ценить и использовать любую возможность для того, чтобы участвовать в совместной молитве, в богослужениях и святых Таинствах, наипаче же - в Божественной Евхаристии, Которая соединяет нас со Христом и друг с другом.

Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с великим праздником Пасхи и желаю вам крепкого здравия и щедрот от Жизнодавца Иисуса. Милостивый Господь да сподобит всех нас истее причащатися Ему в невечернем дни Царствия Его и радостно свидетельствовать: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

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