Путин приехал на Пасхальное богослужение в Храм Христа Спасителя

Президент встретил светлый праздник Пасхи по традиции в Храме Христа Спасителя. Вместе с президентом на Пасхальной службе присутствует мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Путин посещает Храм Христа Спасителя на Пасхальную службу каждый год. Исключением стал 2020-й. Из-за пандемии светлый праздник тогда глава государства впервые за долгое время встретил не в Храме Христа Спасителя, а поставил свечку в часовне на территории своей резиденции.

Крестный ход во время Пасхального богослужения в этом году, как и прежде, возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.