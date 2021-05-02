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02.05.2021 00:22
Рубрика: Общество

Путин приехал на Пасхальное богослужение в Храм Христа Спасителя

Текст: Кира Латухина

Президент встретил светлый праздник Пасхи по традиции в Храме Христа Спасителя. Вместе с президентом на Пасхальной службе присутствует мэр Москвы Сергей Собянин.
Пасха 2021: как правильно ее встретить, что можно делать и что нельзя

Владимир Путин посещает Храм Христа Спасителя на Пасхальную службу каждый год. Исключением стал 2020-й. Из-за пандемии светлый праздник тогда глава государства впервые за долгое время встретил не в Храме Христа Спасителя, а поставил свечку в часовне на территории своей резиденции.

Крестный ход во время Пасхального богослужения в этом году, как и прежде, возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Общество Религия Президент Празднование Пасхи

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