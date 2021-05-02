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02.05.2021 11:49
Рубрика: Экономика

Собянин обсудил реализацию программы "Мой район" с жителями трех районов Москвы

Текст: Ирина Рыбникова

Настало время вернуться к доброй традиции обсуждения городских проблем с жителями. Мэр Москвы Сергей Собянин возобновил встречи с горожанами, прекращенные во время пандемии. Об этом он сообщил в своем персональном блоге.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"На первую встречу были приглашены активисты трех районов юга Москвы - Даниловского, Нагатино-Садовников и Нагатинского Затона" - написал Собянин. В числе прочих вопросов, сообщил мэр, обсудили и программу "Мой район", которая традиционно вызывает у жителей больше всего откликов.

Спрашивали и о развитии метро. Это тоже всегда очень обсуждаемая тема. Коснувшись вопросов развития Московский центральных диаметров, вспомнили о том, как когда-то предлагалось вообще убрать из города электрички. "Слава Богу, этого не произошло, и теперь у нас есть уникальный шанс сделать поездки по городу и на дачу значительно быстрее, дешевле и комфортнее", - написал мэр.

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