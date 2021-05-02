В Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток в транспорте

В майские праздники власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественном транспорте. Наличие средств индивидуальной защиты у пассажиров проверяют более 1,2 тысячи контролеров, сообщает ТАСС.

По данным ГКУ "Организатор перевозок", чьи сотрудники контролируют соблюдение мер антиковидной безопасности в метро и наземном транспорте, 99% пассажиров входят в общественный транспорт в масках, 70% - в перчатках.

Пройдя турникеты, многие снимают средства защиты. Власти напоминают москвичам и гостям столицы, что ношение масок и перчаток в транспорте "для галочки" чревато штрафом в 5 тысяч рублей.