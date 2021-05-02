Вильфанд предупредил о грозе и резком похолодании в Москве

Первая майская гроза, потепление до +19 градусов и резкое похолодание. В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ближайшие пять дней.

"Погода очень изменчивая. Она полностью соответствует знаменитой опере, где утверждается, что сердце красавицы переменчиво так же, как ветер в мае", - философски заметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в первой половине дня второго мая в столице ожидается маловетреная погода. А после полудня погода начнет меняться. Ветер усилится, а воздух прогреется максимум до +14 градусов.

Третьего мая в Москве гроза и ливни. Зато потеплеет до +19 градусов. "Будет ветрено, порывы до 18 метров в секунду", - добавил метеоролог.

Четвертого мая дожди начнут прекращаться, и похолодает сразу на 10 градусов. Ночью ожидаются небольшие заморозки, а днем максимум +8.

"Погода будет на любой вкус", - цитирует Вильфанда ТАСС.