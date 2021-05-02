На Сахалине бродячие собаки напали на детей

В разных городах Сахалинской области в результате нападения бездомных собак пострадали два ребенка. По данным фактам проводит проверку региональное управление СК РФ, сообщает официальный сайт ведомства.

В Долинске животные покусали восьмилетнюю девочку, а в Поронайске - 11-летнего ребенка.

"Устанавливаются обстоятельства произошедшего, степень тяжести полученных детьми телесных повреждений, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных, а также приняты меры профилактического характера", - говорится в сообщении.