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02.05.2021 01:50
Рубрика: Происшествия

На Сахалине бродячие собаки напали на детей

Текст: Наталья Широкова

В разных городах Сахалинской области в результате нападения бездомных собак пострадали два ребенка. По данным фактам проводит проверку региональное управление СК РФ, сообщает официальный сайт ведомства.

В Долинске животные покусали восьмилетнюю девочку, а в Поронайске - 11-летнего ребенка.

"Устанавливаются обстоятельства произошедшего, степень тяжести полученных детьми телесных повреждений, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных, а также приняты меры профилактического характера", - говорится в сообщении.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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