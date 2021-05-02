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02.05.2021 04:17
Рубрика: Происшествия

Житель Приморья признался, что задушил цепью подростка

Текст: Наталья Широкова

В Приморском крае возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения тела 15-летнего подростка, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Юноша с признаками насильственной смерти был найден 1 мая в бессточном водоеме в полутора километрах от дома по улице Чкалова в городе Большой Камень. Согласно заключению эксперта причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 35-летний местный житель. Он признался, что связал подростка, а затем задушил его цепью, после этого бросил тело в водоем. Мотивом преступления стал давний конфликт", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия с участием подозреваемого, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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