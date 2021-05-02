В Прикамье начал курсировать ретро-состав "Поезд Победы"

2 мая на станцию Чайковская в Пермском крае прибыл "Поезд Победы". Об этом сообщили в линейном управлении полиции.

Станция Чайковская первая в маршруте ретро-поезда. Завтра он приедет в краевой центр, на станцию Пермь-1, а 4 мая его ждут на станции Чусовская.

Во время стоянок поезда все желающие могут посетить вагоны военных лет, принять участие в экскурсии по санитарному вагону и даже забраться в паровозную будку. Также пермяки и гости края смогут прокатиться на ретро-поезде.