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02.05.2021 14:22
Рубрика: Общество

В Прикамье начал курсировать ретро-состав "Поезд Победы"

Текст: Константин Бахарев
Фото: УТ МВД России по УрФО Фото: УТ МВД России по УрФО
Фото: УТ МВД России по УрФО

2 мая на станцию Чайковская в Пермском крае прибыл "Поезд Победы". Об этом сообщили в линейном управлении полиции.

Фото: Пресс-служба Мининформа РК
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Станция Чайковская первая в маршруте ретро-поезда. Завтра он приедет в краевой центр, на станцию Пермь-1, а 4 мая его ждут на станции Чусовская.

Во время стоянок поезда все желающие могут посетить вагоны военных лет, принять участие в экскурсии по санитарному вагону и даже забраться в паровозную будку. Также пермяки и гости края смогут прокатиться на ретро-поезде.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край День Победы

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