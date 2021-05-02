Врачи назвали пять опасных последствий у переболевших COVID-19

Согласно выводам исследователей, коронавирусная инфекция для многих людей не проходит без последствий. Каждый десятый переболевший отмечает изменения в своем организме после недуга.

По словам профессора Мехмана Мамедова, в последнее время, особенно среди пожилых людей, часто встречаются перенесшие COVID-19 c декомпенсацией сердечной недостаточности.

Вторая распространенная проблема - поражение почек при коронавирусной инфекции, отметил доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии, нефролог клиники имени Тареева Сеченовского университета Николай Буланов, добавив, что полного восстановления функции почек у части пациентов не происходит.

Кроме того, коронавирус может поражать сосуды глаз, провоцировать нарушение обоняния, проблемы со стороны ЖКТ. Последние связаны с "серьезным ухудшением качества жизни", отметила заместитель главного врача одного из клинико-диагностических центров Мария Петина.

"Иногда при сниженном иммунитете начинает размножаться патогенная микрофлора", - уточнила специалист в беседе с газетой "Известия", добавив, что причина этому не только COVID-19, но и "массированное лечение противовирусными препаратами".