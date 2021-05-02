В Северной Осетии у самолета Wilga отказал двигатель во время полета

В североосетинской станице Чернореченской самолет совершил вынужденную посадку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания.

Информация об инциденте, который произошел в районе селения Терк, поступила в воскресенье в 14.20.

Как выяснилось, во время полета у легкомоторного четырехместного самолета Wilga-35А, предназначенного для буксировки планеров, отказал двигатель. Пилот и два пассажира, находившиеся на борту, не пострадали.

На место аварии направили силы и средства экстренного ведомства.