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02.05.2021 12:45
Рубрика: Общество

Скончался спортивный комментатор Леонид Генусов

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба ФК "Зенит" Фото: Пресс-служба ФК "Зенит"
Фото: Пресс-служба ФК "Зенит"

Известный петербургский спортивный журналист и спортивный комментатор ушел из жизни вчера, 1 мая в возрасте 62 лет. Об этом сообщили в футбольном клубе "Зенит".

Леонид Генусов - коренной ленинградец. По образованию - медик, работал в Мариинской и Третьей инфекционной больницах. В 1989 году Леонид Генусов пришел работать на государственное кабельное телевидение. В 1996-м он стал автором культовой спортивной программы "Зенит-XXI".

В 1999 году Леонид Генусов возглавил пресс-службу Футбольного клуба "Зенит". В 2002-2006 годах руководил международным отделом клуба. В 2001 и 2002 годах комментировал матчи "Зенита" на телеканале "РТР-Петербург".

Леонид Генусов также был автором и ведущим ряда спортивных программ. Среди них "Футбольные истории", "Футбол - Pro&Contra", "Воскресный вечер", "Свободный удар".

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