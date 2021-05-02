В Мурманской области обнаружили тела трех пропавших в море рыбаков

В Мурманской области обнаружили тела трех пропавших накануне рыбаков. Северо-западное следственное управление на транспорте проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о ЧП поступило 1 мая. Стало известно, что три маломерных судна с шестью рыбаками в районе села Териберка Кольского района вышло в акваторию Баренцева моря. При возвращении обратно, из-за шторма суда потеряли ход. Три человека погибли. Следователи выясняют причины происшествия.

Как добавили в группе в соцсети ГУ МЧС по Мурманской области, с утра 2 мая спасатели снова приступили к поискам пропавших рыбаков. Связи с ними нет, неизвестно, где они находятся. Предположительно, рыбаки отправились в сторону острова Зеленецкий.